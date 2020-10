SpaceX vyvine vojenskou raketu pro globální nákladní dopravu

SpaceX již rok vyvíjí a testuje nový raketový nosič Starship SuperHeavy, který je složen z kosmické lodě/rakety Starship a prvního raketového stupně SuperHeavy. Půjde o kompletně znovupoužitelný raketový nosič ‒ cílová cena za start je pouze dva miliony dolarů. SpaceX přitom již od počátku medializace Starship SuperHeavy v roce 2017 navrhla využít Starship pro dopravu lidí a zboží po planetě Zemi.



1. října 2019

Rychlost pokroku ve stavbě Starship, zejména pokud se podíváme na obří NASA raketu SLS (Space Launch System), je obdivuhodná. Po roce, kdy SpaceX v Boca Chica (Texas) začala stavět výrobní závod pro rakety Starship SuperHeavy, se připravuje testovací let demonstrátoru Starship do výšky 15 kilometrů. Na příští rok se chystá první orbitální let, zřejmě včetně použití prvního stupně SuperHeavy.

O technologii Starship se vážně začínají zajímat vojáci. Pentagon a SpaceX před několika dny uzavřeli nefinanční dohodu typu CRADA (Cooperative Research and Development Agreement). Dohoda umožňuje Pentagonu vyhodnotit technologie soukromého sektoru před jejich nákupem. Současně SpaceX získá přístup k armádním know-how a technologiím.

Americké Velitelství pro dopravu USTRANSCOM (U.S. Transportation Command) se SpaceX již příští rok chtějí otestovat demonstrátor raketového dopravního systému, nepochybně vycházejícího z lodě Starship a využívající metanové raketové motory Raptor.

5. února 2019

Tento potenciální raketový dopravní systém podle propočtů kdekoliv na planetu Zemi dopraví 80 tun nákladu do jedné hodiny. Navíc bez nutnosti žádat o přelet jakýkoliv jiný stát nebo autoritu.

„Přemýšlejte o přesunutí ekvivalentu užitečného zatížení C-17 kamkoli na světě za méně než hodinu,“ uvedl generál Stephen R. Lyons, šéf USTRANSCOM. „Přemýšlejte o té rychlosti spojené s přepravou nákladu a lidí, ať už jde o malý bojový prvek nebo schopnost. Mohu vám říci, že (SpaceX) v této oblasti postupuje velmi, velmi rychle.“

Pro Pentagon je podobná schopnost extrémně lákavá. Například americké letectvo při zásobování svých spojenců a základen ve východní Asii musí vzdušnou čarou urazit více než 10 tisíc kilometrů. Americké dopravní letadlo C-17 Globemaster II, páteř americké letecké dopravy, létá rychlostí 830 km/h a na vzdálenost 4500 km dopraví 70 tisíc kg nákladu. Letová hodina C-17 stojí 23 tisíc dolarů. Letoun C-17 tedy s plným nákladem překoná tuto vzdálenost (pomocí mezipřistání nebo za využití tankovacího letadla) za cca 12 hodin, při ceně cca 300 tisíc dolarů. Cena samotného C-17 je přitom cca 220 milionů dolarů.

„Za posledních zhruba 75 let jsme pomocí naší nejrychlejší metody logistické přepravy omezeni na nadmořskou výšku 40 tisíc stop [12 200 metrů] a 600 mil za hodinu [965 km/h],“ uvedl viceadmirál Dee Mewbourne, zástupce velitele USTRANSCOM.

„Komerční vesmírná doprava umožní rychlý přesun klíčových zdrojů z bodu do bodu a zároveň eliminuje zastávky na cestě nebo tankování ve vzduchu. Tato schopnost má potenciál stát se jednou z největších revolucí v dopravě od vynalezení letadla,“ dočteme se na stránkách USTRANSCOM. Na nízké oběžné dráze lze dokonce umístit předsunuté zásobovací lodě, které na orbitě mohou čekat měsíce nebo roky, a poté po zadání příkazu přistát na požadovaném místě.

Nabízí se také vesmírná obdoba konceptu CRAF (Civil Reserve Air Fleet). V rámci tohoto konceptu americké civilní letecké společnosti musí poskytnout Pentagonu své letecké kapacity, pokud to bezpečnostní situace vyžaduje. Podobně by mohla být zavázaná SpaceX.

Pochopitelně k dosažení tohoto cíle je nutné vyřešit nespočet problémů, ve skutečnosti zejména byrokratických, právních, diplomatických a regulačních. Někteří se například obávají, že konkurenti USA si mohou splést let Starship s letem jaderné rakety. Pro některé zase jde stále o technologie vzdálené dekádu, nebo dokonce několik dekád od reálného použití.

Jak uvádí americký magazín Air Force Magazine, spolupráce mezi USTRANSCOM a SpaceX však může vyústit také v něco jiného – v nastavení systému dopravy vojenského materiálu na Měsíc a Mars, případně v rámci Měsíce a Marsu. Zdá se, že tento krok příliš neuklidní Rusy a Číňany, kteří se obávají americké kolonizace Měsíce a Marsu.

Starship při vstupu do atmosféry Marsu v představě ilustrátora

V každém případě SpaceX spolupracuje s Pentagonem čím dál častěji. Již na konci října Falcon 9 vynese tajnou armádní družici s kódovým označením NROL-108. Nově se spekuluje také o využití sítě Starlink pro účely navigace a přesného měření času. Družice Starlink mají na Zemi silnější signál než družice GPS, což výrazně ztěžuje případné rušení a zvýší dostupnost signálu (ve městě, lese, horách atd.). Navigace založená na družicích Starlink nabízí přesnost 70 cm. Systém ale bude stále závislý na družicích GPS.

Zdroj: AFM, C4SIRNET



Text vznikl pro server Armádní noviny, který publikuje novinky o armádách a vojenské technice z celého světa. Před vydáním byl redakčně upraven, originál najdete zde.