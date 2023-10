Mil Mi-24 je dvoumotorový bitevní vrtulník, určený pro přímou podporu pozemních jednotek, ničení obrněných cílů a přepravu osob, případně nákladu.

Vrtulníky typové řady Mi-24 u nás sloužily 45 let. ČSLA je začala zařazovat do své výzbroje v roce 1978 a AČR se s nimi loučí letos. Dnes už to jsou samozřejmě jiné exempláře než ty z let sedmdesátých či osmdesátých. Více informací o službě Mi-24 v naší armádě podává tento článek.