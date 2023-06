Těžké loučení. Bitevní vrtulníky typu Mi-24 sloužily v ČSLA od roku 1978

Mil Mi-24 Obecně můžeme Mil Mi-24 specifikovat jako těžký bitevní vrtulník s možností přepravy osmičlenného výsadku nebo jiného nákladu podle potřeby (včetně evakuace raněných na nosítkách). Tříčlennou osádku tvoří pilot, operátor zbraňových systémů s přidruženou funkcí druhého pilota a palubní mechanik (jeho přítomnost na palubě není ovšem nutná). Vedle základních bojových verzí se objevily i další verze, například cvičná, pro dělostřelecký průzkum nebo pro radiačně-chemický průzkum. V kódu NATO dostaly vrtulníky Mi-24 označení Hind (laň). Vrtulník je jednorotorové koncepce, k pohonu slouží dvojice turbohřídelových motorů. Je vybaven pomocným křídlem, které nese výzbroj a zároveň poskytuje vpřed letícímu stroji další vztlak vedle nosného rotoru (uvádí se až 30 %, tedy při vyšších rychlostech). Konstruktéři při návrhu nového vrtulníku částečně vycházeli z víceúčelových strojů Mi-8 a Mi-14, týkalo se to především pohonného ústrojí. Prototypy budoucích Mi-24 nesly označení V-24 a první vzlet se odehrál 19. září 1969. Mi-24A Prototypy, předsérie a stroje první hlavní sériové verze Mi-24A se vyznačovaly kabinou osádky připomínající skleník. Vpředu seděl zbraňový operátor a v druhé lajně vedle sebe pilot a palubní mechanik. Nevýhodou akumulace osádky do jedné společné kabiny byla její zranitelnost (vyřazení všech členů osádky jedním kanonovým projektilem), navíc nešikovné dispoziční řešení poskytovalo pilotovi špatný výhled. Sériová produkce Mi-24A běžela v letech 1972 až 1975 a dala 170 kusů. Druhou hlavní sériovou verzí se stal Mi-24D, v letech 1975 až 1985 bylo vyrobeno 625 sériových Déček (v případě exportní modifikace Mi-24D se můžeme setkat i s typovým označením Mi-25). Tyto stroje se vyznačují standardním řešením dvou samostatných kokpitů, operátora a za ním o poznání výše pilota. Integrální střeleckou výzbroj tvoří čtyřhlavňový rotační kulomet ráže 12,7 mm. Po uspokojení vlastních potřeb dodával Sovětský svaz Mi-24 ve významných počtech i dalším uživatelům ze stejného tábora. Pokročilou verzi přímo vycházející z Mi-24D představuje Mi-24V, v exportním provedení se můžeme setkat s označením Mi-35. Véčko se stalo i čtyřiadvacítkou nejrozšířenější, v letech 1976 až 2006 jich vzniklo více než 1 500 kusů. Velký posun zaznamenala i protitanková výzbroj, kterou tvoří právě pro Mi-24 nově vyvinutý komplet 9K113 Šturm se střelami 9M114. Polský Mi-24D Ukrajinský Mi-24P Verze Mi-24P byla odpovědí na malou účinnost instalovaného kulometu při použití proti odolnějším cílům. Vrtulník dostal na pravý bok pevně lafetovaný 30mm dvouhlavňový kanon. Na druhou stranu pevná lafetace kanonů vyžaduje mířit při střelbě na cíl celým vrtulníkem, což přináší omezení v manévrech a činí vrtulník při střelbě zranitelnějším. Do sériové výroby šel v roce 1981, vzniklo více než 600 exemplářů. Prvního rozsáhlého bojového nasazení se vrtulníky Mi-24 dočkaly během sovětské války v Afghánistánu, která probíhala v letech 1979 až 1989. Postrach vyvolával už jejich mohutný vzhled, mudžahedíni je častovali přezdívkou Satanův kočár. Asi nejúčinnější zbraní proti Mi-24 se až v průběhu války staly přenosné a z ramene odpalované americké protiletadlové střely Stinger. Sověti ztratili v Afghánistánu z nejrůznějších příčin 102 vrtulníků Mi-24, z toho 79 jich bylo sestřeleno. Takticko-technická data Mi-24V osádka: 2 až 3

prázdná hmotnost: 8 500 kg

vzletová hmotnost: 11 200 kg

maximální vzletová hmotnost: 11 500 kg

počet motorů: 2

typ motoru: Klimov TV3-117V (TV3-117VMA)

výkon 1 motoru: 1 636 kW

maximální rychlost: 335 km/h

cestovní rychlost: 275 km/h

statický dostup: 2 000 m

dynamický dostup: 4 600 m

dolet: 600 km

náklad v trupu: 1 500 kg

integrální výzbroj: čtyřhlavňový rotační kulomet 9-A-624 ráže 12,7 mm