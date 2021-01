Operaci Pouštní bouře zahájily vrtulníky US Army úderem na radary

V noci z 16. na 17. ledna 1991 začala operace Pouštní bouře s hlavním cílem osvobodit Kuvajt okupovaný Irákem. Útok v uvedeném termínu byl důsledkem Husajnovy neakceptace rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 678, která dávala Iráčanům lhůtu na stažení se z Kuvajtu do 15. ledna.



Je logické, že cíle vojenských akcí aliančních sil v čele se Spojenými státy se nemohly prostorově omezovat pouze na území okupovaného Kuvajtu. Takovým způsobem by se kýženého výsledku dosahovalo těžko.

Pod dojmem často mediálně připomínaných přesných úderů „neviditelných“ letounů F-117 na klíčové cíle v Bagdádu v úvodu operace 17. ledna 1991 ve 3:00 místního času (0:00 greenwichského času) se někdy zapomíná na vůbec první vzdušný úder z útoku na Irák, který provedly vrtulníky US Army s podporou USAF.



Plánování prvního úderu na radarové stanice

Výše zmíněné F-117 samozřejmě měly schopnost proniknout nad irácké území nepozorovány, zvláště v noci. Náletů na řadu vojenských cílů se však už od samého počátku účastnily ve velkých počtech i letouny radary bez problémů detekovatelné. Během několika málo dní se sice irácká protivzdušná obrana ocitla kvůli náletům v rozkladu, ale právě v úvodní fázi bylo vhodné vytvořit z pohledu napadeného detekčními zařízeními nekontrolovatelný vzdušný koridor.

A tak se plánovala speciální operace na zničení radarových stanic systému irácké protivzdušné obrany. Nevelký počet takových stanic tvořil linii táhnoucí se ve vzdálenosti několika málo desítek kilometrů za saúdskoarabsko-iráckou státní hranicí. Protože oblasti monitorované radary se vzájemně překrývají a zároveň průchod musel být dostatečně široký, bylo potřeba zničit alespoň dvě sousední radarové stanice.

Plány akce předskokanů se začaly kout už v září 1990, ostatně snad žádný i z nezúčastněných pozorovatelů tehdejší situace nebyl na pochybách, že Saddám Husajn malou okupovanou zemi Kuvajťanům dobrovolně nevrátí.

Na samém úvodu plánování bylo třeba rozhodnout, jakým způsobem radarové stanice zničit. Výsadky pozemních komand byly shledány nevhodnými, panovaly obavy ze selhání akce v případném přímém střetu s většími pozemními silami Iráčanů. Při útoku řízenými střelami s plochou dráhou letu (Tomahawk) nebo při bombardování klasickými letouny by podle plánovačů nebyla jistota, zda se cíle podaří kompletně zničit. A tak zbývaly vrtulníky, jejichž osádky by měly cíle při ostřelování jako na dlani, a tak nejen že by generovanou paseku přímo viděly, ale navíc mohly samotné ostřelování jednotlivými zbraňovými systémy během útoku korigovat.

Bitevní vrtulník AH-64A Apache během války v Zálivu 1990/1991, vzadu je potom Chinook a nad ním černý jestřáb. Sikorsky MH-53J Pave Low III

Americké letectvo (USAF) původně počítalo pouze s nasazením vrtulníků Sikorsky MH-53J Pave Low III používaných pro speciální operace. Jejich devizou pro takovou akci, kdy musely nejdříve najít nepřátelskou radarovou stanici v noci na rozlehlém pískovišti bez význačných terénních prvků, byl palubní systém GPS (válka v Zálivu byla první válkou, kde se systém GPS použil). A bezpečný noční let v nízké výšce nad zrádnou plochou pouště, kde se těžko vizuálně registrují výškové diference (sice nevýrazné, ale při nízkém letu zrádné), umožňoval jejich radar pro sledování terénu země.



Ale výzbroj MH-53J byla pouze kulometná (12,7mm kulomet M2 a 7,62mm rotační kulomet M134 Minigun, vrtulník mohl nést až tři zbraně z uvedených v různé kombinaci), což se zdálo na takový úkol skutečně málo. A nám, co tomu rozumíme méně, se to zdá ještě méně. Nic však nebylo ztraceno.

Spásný nápad přišel vzápětí, do akce přizvali US Army, která disponovala po zuby ozbrojenými útočnými vrtulníky Hughes AH-64A Apache. Jejich hlavňovou výzbroj tvořil účinný 30mm kanon, na čtyři zbraňové závěsníky pod pomocným křídlem se zavěšovaly protitankové řízené střely AGM-114 Hellfire nebo raketnice M261 s kapacitou 19 neřízených raketových střel Hydra ráže 70 mm. Protože pro cestu k cíli a zpět by neměl AH-64A dostatek paliva, počítalo se s jedním ze závěsníků pro přídavnou nádrž, dva závěsníky nesly řízené střely Hellfire a jeden závěsník raketnici M261.



Část mužů z bojové skupiny Task Force Normandy vytvořené pro realizaci prvního úderu v operaci Pouštní bouře

Task Force Normandy proráží první díru v PVO

Speciální bojová skupina vrtulníků USAF a US Army dostala název Task Force Normandy, který, jak každý tuší, odkazoval na slavnou výsadkovou operaci z roku 1944. Task Force Normandy se dělila na bílou a červenou letku, každá mířila 17. ledna 1991 k jednomu z dvojice sousedních radarů určených k eliminaci.

Letku tvořila vždy dvojice vedoucích vrtulníků MH-53J Pave Low III a čtveřice útočných vrtulníků AH-64A Apache. Vrtulníky Pave Low měly důležitý úkol dovést Apache bezpečně a ve stanoveném čase k cílům. Obě radarové stanice bylo třeba zničit prakticky současně a dostatečně rychle, aby nestihly útok ohlásit na nadřízené velitelství.

Mimo uvedených strojů patřily do Task Force Normandy ještě tři vrtulníky z typové řady UH-60, z toho dva operovaly v roli záchranných pro osádky útočných letek v případě sestřelu, havárie nebo nouzového přistání a třetí byl servisní pro boj s technickými problémy. Z toho důvodu do skupiny patřil ještě devátý AH-64A Apache jako záložní. Na služby žádného z těchto strojů však nedošlo, celá akce proběhla bez sebemenšího zádrhelu přesně podle plánu.

Bílá i červená letka Task Force Normandy přeletěly ve svých trajektoriích pár minut po druhé hodině místního času iráckou hranici a nezadržitelně se blížily k cílovým radarovým stanicím. K nim se dostaly přibližně za dalších pětatřicet minut (s prodlevou na dodržení stanoveného času) a rozpoutaly peklo.

Každý z vrtulníků Apache vypálil nejprve střely Hellfire. Z hlavních objektů radarových zařízení se jako první musely zničit elektrogenerátory, potom řídicí buňky a jako poslední samotné radary. Vrtulníky nadále pokračovaly pomalým letem směrem k cílovým areálům, na řadu přišly neřízené střely hydra a na závěr kanony.

Obě dotčené radarové stanice přestaly existovat, v systému detekce irácké PVO zela díra široká 40 kilometrů. Zbývalo přibližně 20 minut do hodiny H (hodina H: oficiální zahájení operace Pouštní bouře ve 3:00 hodin místního času, 0:00 hodin greenwichského času).