A TOTO VÍTE? Jak funguje zebří kamufláž na lodi, když ji učiní nápadnější

RMS Olympic v dazzling camo, za první světové války sloužil pro přepravu vojáků.

Otázka Jak může fungovat zebří kamufláž na lodi? Vždyť musí být vidět zdaleka.

Stručná odpověď Cílem této kamufláže není loď skrýt , ale rozbít její siluetu, aby se nedal přesně určit typ lodi, její vzdálenost, směr a rychlost, jakou pluje. Tedy základní parametry pro střelbu.

Kamufláž je soubor opatření na chráněném objektu, jejichž cílem je znemožnit nebo ztížit nepříteli jeho:

vyhledání a pozorování,

identifikaci,

změření parametrů nutných pro vedení palby nebo jeho zničení.

Provádí se ve všech spektrech (viditelném, infra, radiolokačním, ultrafialovém).

Od první chvíle

Kamufláž je stará jako lodě samotné. Své čluny kamuflovali na válečných výpravách zřejmě již první lidé, kteří je dokázali vyrobit. Vzhledem k použitým materiálům se důkazy nedochovaly, ale maskování obecně nebylo lidem cizí již v pravěku, takže není důvod se domnívat, že by nezvládli zamaskovat člun jako plovoucí kmen nebo trs rákosí, pokud by to přineslo výhodu proti nepříteli.

Starověké písemné doklady hovoří o tom, že Julius Caesar nechal své speculatoria navigia, tedy lodě provádějící průzkum pobřeží Británie během galských válek, maskovat „benátskou modří“, aby ztížil jejich pozorování z břehu. Barvené byly plachty i oblečení námořníků. Podobné praktiky používali ve stejné době i piráti ve Středomoří, kteří se snažili získat výhodu při napadání obchodních lodí.

V době plachetnic používala námořnictva pestré barvy s cílem prezentovat svou přítomnost a převahu. Maskování všeho druhu používali především piráti. Nic netušící a překvapená oběť klade menší odpor než protivník, který je na boj připraven. Navíc potřebovali přežít v souboji s mocnějšími jednotkami vypravenými na ochranu obchodních cest, které jim šly pochopitelně po krku. Běžně se využívalo přiblížení pod „civilní“ vlajkou, maskování střílen nebo naopak falešné střílny, pro odrazení protivníka.

Od poloviny 19. století začínala námořnictva postupně přecházet na jednotnou šedou barvu kovových trupů svých lodí. Přesný odstín se lišil. Záleželo na oblasti, kde lodi operovaly a na převládajícím počasí. Například za americké občanské války se příležitostně používaly světle šedé odstíny, protože lodě využívaly ranní mlhy u pobřeží. Světlé odstíny obecně měly lodě skrýt proti světlému horizontu. Tmavé proti vodní hladině.

Nicméně, postupně se ukázalo, že barva vody i povětrnostní podmínky se mohou velmi rychle měnit a „ukrýt“ loď na moři je prakticky nemožné. Navíc se zdokonalilo palubní dělostřelectvo, objevily se optické dálkoměry, mechanická zařízení pro výpočet prvků střelby a k tomu všemu nová hrozba v podobě ponorek, které dokázaly torpédy potopit jakkoli velkou loď. Přišel čas přestat natírat lodě „jak se komu líbí“ a začít se problému věnovat vědecky.