A TOTO VÍTE? Piloti nesmějí poslouchat babičku, nebo to špatně dopadne

Piloti občas prohodí větu: „Víš co říkala babička, lítej pomalu a nízko a v zatáčkách brzdi!“ Není to hláška z žádného filmu, jak si leckdo myslí. Je to narážka na pilotní umění, respektive neumění kolegy. Jestli je věta vymyšlená a jestli ji nějaká babička někdy někomu řekla, se asi nikdy nedopátráme. Podstatné je vědět, o čem to je.