Na Ukrajinu míří drony od českých vývojářů

Česká firma z malého města vyrábí malé průzkumné a bojové bezpilotní letouny. Původní konstruktéři vrtulových ultralightů se vrhli na tento rostoucí segment trhu a i díky iniciativě We Must Act! miliardáře Dalibora Dědka, který si jejich firmu vybral jako dodavatele dronů pro Ukrajinu, se dostala do obecného povědomí.