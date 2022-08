Stíhačky pro Ukrajinu? Možná svatá trojice spolu s Javelin a HIMARS

Systém Javelin později jako symbolická pomoc států NATO hrdinně vzdorujícím Ukrajincům doplnil také moderní a velice efektivní raketový dělostřelecký systém HIMARS, díky němuž Ukrajina poprvé od začátku války dostala šanci obnovit schopnost přesného napadání cílů daleko za frontovými liniemi. Schopnost, kterou ztratila s faktickým uzemněním letectva, ke kterému postupem času muselo dojít jak vlivem ztrát, tak nárůstu ruských letounů ve vzdušném prostoru.

Protitanková střela Javelin

Zdá se, že třetím systémem po Javelinu a HIMARS, který bude mít možnost změnit průběh války, se stanou americké stíhací letouny. I o ně Ukrajinci od začátku žádají, a čím delší válka je, tím úpěnlivější žádosti jsou. V této souvislosti se možná začalo blýskat na časy.

F-15 a F-16 na ukrajinském nebi?

Americká vláda se dosud zdráhala stíhačky Ukrajině poskytnout a plány na převod letounů ze sovětské éry od jiných spojenců v NATO se také nepodařilo uskutečnit, s výjimkou výzbroje a náhradních dílů.

Sněmovna reprezentantů USA však vcelku překvapivě před několika dny schválila zákon o obraně na rok 2023, který především požaduje financování zahájení výcviku ukrajinských pilotů na amerických stíhačkách. Tento pozměňovací návrh přišel po opakovaných výzvách ukrajinských představitelů a pilotů, kteří požadují nové letouny, například F-15 Eagle a F-16 Fighting Falcon, s nimiž by mohli pokračovat v úsilí o odražení ruské invaze.

Dánské stroje F-16 a americké F-15 během převzetí ochrany vzdušného prostoru Pobaltí

Pokud by se celou věc podařilo realizovat, mohlo by to otevřít cestu pilotům ukrajinského letectva k zahájení výcviku na stíhačkách vlastněných USA, což by zase bylo předpokladem pro to, aby Kyjev obdržel stíhačky americké výroby, ať už z jakéhokoli zdroje. S ohledem na skutečnost, že zajištění samotných letounů může s velkou pravděpodobností trvat ještě nějakou dobu, je zřejmé, že má smysl vytvořit výcvikový program v předstihu před potenciálními budoucími dodávkami.

Pozměňovací návrh, který schvaluje sto milionů dolarů na výcvik ukrajinských pilotů a pozemního personálu, aby se seznámili s americkými letouny, předložil kongresman Adam Kinzinger, republikánský zástupce za Illinois a sám bývalý pilot letectva. Byl součástí verze zákona o autorizaci národní obrany na rok 2023, která byla ve Sněmovně reprezentantů schválena 14. července. Na Twitteru Kinzinger dodal: „Naléhavě žádám Senát, aby tento kritický zákon dostal na stůl prezidenta.“

Stíhačka F-15

Společně s kongresmankou Chrissy Houlahanovou, demokratickou zástupkyní za Pensylvánii a rovněž bývalou důstojnicí letectva, Kinzinger minulý měsíc představil tento zákon, aby umožnil ukrajinskému personálu zahájit výcvik „na letounech F-15, F-16 a dalších leteckých platformách, zatímco administrativa nadále zvažuje vyslání takového vybavení“.

V případě letounů F-15 to může být překvapením, protože tento typ těžkého dvoumotorového letounu se ve východní Evropě doposud příliš neprosadil, na druhou stranu jde o logickou volbu, která má doplnit a později snad i nahradit podobně koncipované ruské letouny Su-27 a jejich odvozené verze.

Izraleský letoun F-15 (29. prosince 2016)

Není uvedeno, kde by výcvik pilotů probíhal, ale USA již mají navázána dvoustranná výcviková partnerství s různými zahraničními provozovateli letounů F-15 a F-16 s příslušnými školicími středisky, která sídlí na různých amerických leteckých základnách v zahraničí. Další možností by mohlo být začlenění ukrajinských pilotů do jednotek F-16 jiných členů NATO, za předpokladu, že mají kapacity a dostatečný počet instruktorů.

Ve společném prohlášení Houlahanová a Kinzinger uvedli: „Všichni jsme si vědomi, že se jedná o velmi důležitý krok: Nadále doufáme, že nebude třeba další eskalace, ale oba se shodujeme, že je pro ukrajinskou armádu zásadní, aby byla vycvičena a seznámena s těmito leteckými platformami, pokud by Rusko pokračovalo ve své zlovolné kampani proti ukrajinské suverenitě. Bez ohledu na to, zda Spojené státy a jejich spojenci takové vybavení nasadí, tento program posílí ukrajinskou armádu a zajistí její dlouhodobou stabilitu a bezpečnost.“

Návštěva ukrajinských pilotů v USA

Oba američtí politici zároveň poukázali na zprávy, které naznačují, že Rusko stále ještě nedosáhlo naprosté kontroly vzdušného prostoru kvůli tvrdému odporu zbytků ukrajinského letectva a ukrajinské pozemní protivzdušné obrany. „Spojené státy mohou Ukrajině pomoct změnit situaci ve vzdušné oblasti a poskytnout ukrajinským silám rozhodující výhodu ve válce,“ dodali oba američtí politici odhodlaně.

Tato slova přitom přichází jen několik dní po návštěvě pilotů ukrajinského letectva s volacími znaky Juice a Moonfish ve Washingtonu. V projevu na Kapitolu a v Pentagonu dva ukrajinští piloti MiGu-29 Fulcrum popsali problémy, kterým čelí při létání s tímto vybavením z dob studené války proti mnohem modernějším ruským stíhačkám. Znovu vyzvali americkou vládu, aby jim pomohla získat letouny F-16 a související výcvik.

Mezitím další ukrajinský pilot MiGu-29 s volacím znakem Nomad prohlásil do médií, že jejich lety jsou v podstatě sebevražednými misemi a že rozdíl ve schopnostech ukrajinských a ruských stíhaček spočívá mimo jiné v tom, že nepřítel má k dispozici pokročilé aktivní radarové střely s doletem víc než sto padesát kilometrů, na což ukrajinští piloti upozorňovali již v minulosti.

Dánská F-16

Právě pilot „Nomád“ v současné době jako jediný ukrajinský letec absolvuje výcvik ve Spojených státech v rámci již dříve schváleného programu na letecké základně Columbus v Mississippi. I proto Nomád věří, že by mohl být mezi prvními, kdo se bude přeškolovat na F-16, na kterých Ukrajinci toužebně očekávají zejména schopnost používání úspěšných střel středního doletu AIM-120 AMRAAM. Další potenciální kandidáti pro výcvik na amerických stíhačkách by pravděpodobně vzešli ze skupiny zhruba třicítky pilotů, u nichž se soudí, že již mají dostatečné znalosti angličtiny pro výuku podle osnov (toto číslo odhadl mluvčí ukrajinského letectva).

Čtyřiadvacet F-16 pro změnu situace

Mluvčí přitom dodal, že pilotům bude trvat pravděpodobně přibližně šest měsíců, než se na nové stíhačky přeškolí, přičemž většina z tohoto času se bude týkat taktiky a používání nových zbraní. Dvě dvanáctičlenné letky F-16 plus zálohy by přitom údajně měly stačit k tomu, aby pomohly zvrátit situaci proti ruským vzdušným silám v ukrajinském vzdušném prostoru.

Kromě obrany proti ruským letounům vyjádřila Ukrajina přání provozovat nové stíhačky také v roli potlačování nepřátelské protivzdušné obrany neboli SEAD. Ta je považována za nezbytnou k oslabení ruské pozemní protivzdušné obrany, ale jedná se o složitou disciplínu, která by vyžadovala další vybavení a výcvik, aby mohla být řádně prováděna. Požadavek na specifické schopnosti F-16 v oblasti SEAD vznesli dva ukrajinští piloti MiG-29 při své návštěvě USA.

V poslední době se také objevily nepotvrzené zprávy, že Ukrajina možná upřednostní letouny F-15 nebo F/A-18 Hornet před často zmiňovanými F-16. Důvodem jsou zřejmě obavy o bezpečnost jednomotorových proudových letounů, přičemž dvoumotorová platforma je hodnocena jako vhodnější pro operace v drsném terénu a lépe absorbující bojové poškození.

Dosavadní snahy poskytnout ukrajinskému letectvu náhradní stíhací letouny MiG-29 a Su-27 selhaly, a přestože se v této souvislosti možná situace změní s možností dodat na Ukrajinu několik slovenských MiGů-29, ukrajinské letectvo opakovaně vede kampaň za výkonnější stíhačky americké výroby, které podle nich mohou zvrátit rovnováhu proti ruskému letectvu.

Každopádně nyní navrhovaný zákon, který dá Ukrajincům přístup k americkým letounům, posoudí Senát a poté jej dostane k podpisu prezident Biden. Dá se očekávat, že Senát v zákonu provede některé dříve ohlášené drobné změny, celý proces však může trvat měsíce, možná až do konce roku.

Zda se jej Američané, kteří jsou jinak největšími podporovateli ukrajinských snah o nezávislost, pokusí urychlit, se zřejmě dozvíme ještě do konce prázdnin. Každopádně je zřejmé, že americké stíhačky by přetížené ukrajinské protivzdušné obraně významně pomohly.