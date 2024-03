První pokus japonských soukromníků o let nevyšel. Raketu nechali vybuchnout

Space One se měla stát první japonskou soukromou firmou, která dopraví družici na oběžnou dráhu. Start rakety Kairos z hornaté oblasti poloostrova Kii na západě Japonska přenášela živě místní média.

Kairos je čtyřstupňová nosná raketa se třemi stupni na pevné palivo a čtvrtým horním stupněm na kapalné palivo. Raketa je vysoká osmnáct metrů, široká necelých jeden a půl metru a váží 23 tun.

„Raketa ukončila let poté, co jsme vyhodnotili, že dosažení cíle mise by bylo složité,“ prohlásil šéf firmy Masakazu Tojoda. Problém, kvůli němuž byla raketa pět sekund po startu ve výšce mezi padesáti a sto metry zlikvidována, je stále předmětem vyšetřování.

Po explozi rakety zahalil oblast hustý dým, na některých místech vypukl požár a z oblohy se snášely k zemi trosky. Později televize odvysílaly záběry na ohořelé kusy rakety rozptýlené po zemi. Požáry se podařilo dostat pod kontrolu, žádní zranění nebyli hlášeni, uvedli hasiči z prefektury Wakajama.

Trosky z etapy dopadly do areálu kosmodromu a na západ od rampy, přičemž rampa a klíčová infrastruktura zůstaly podle serveru Nasaspaceflight zdánlivě nepoškozené.

„Protože došlo ke zničení nosné rakety velmi brzy po vzletu, došlo k poškození okolí rampy a vzniku několika požárů. Naštěstí nedošlo ke zranění žádného z pracovníků. S ohledem na povahu pohonných látek bude třeba postupovat při jejich odklízení obezřetně,“ doplňuje na serveru Kosmo.cz Michal Václavík z České kosmické kanceláře.

Raketa měla na oběžnou dráhu vynést vládní satelit, který měl shromažďovat různé informace, včetně monitorování možného nebezpečí raketových odpalů sousední Severní Koreje, uvedla agentura AP. Start rakety Kairos byl několikrát odložen. Šéf firmy Tojoda a další představitelé zdůraznili, že úspěšným vesmírným misím zpravidla předcházejí četná selhání.

Společnost Space One sídlící v Tokiu byla založena v roce 2018 a investovala do ní řada významných japonských firem jako Canon Electronics, IHI, Shimizu či velké banky. V budoucnu by chtěla nabízet vesmírné služby a cesty.

Japonské vesmírné aktivity zatím ovládá japonská vesmírná agentura JAXA, která vyvinula několik různých nosných raket, přistála se svým modulem na Měsíci a podařilo se jí odebrat vzorek z asteroidu pro výzkum.