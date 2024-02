Japonská raketa vynesla na oběžnou dráhu dva satelity. Loni se pokus nezdařil

Raketa na svou cestu vyrazila v 09:22 místního času (01:22 SEČ) ze základny Tanegašima na jihozápadě Japonska. Podle japonské vesmírné agentury JAXA se tentokrát mise vydařila.

„Raketa úspěšně dosáhla oběžné dráhy ve výšce asi 670 kilometrů a vypustila dva satelity. Cítíme velkou úlevu, že můžeme oznámit dobrý výsledek,“ uvedl šéf JAXA Hiroši Jamakawa.

Podle japonské vesmírné agentury je úkolem rakety H3 zajistit Japonsku při vypouštění satelitů nezávislost. „Učinili jsme první velký krok k tomuto cíli,“ prohlásil Jamakawa.

Loni v březnu se raketě H3 sice podařilo odstartovat, ale když se nezažehl její druhý stupeň, nechalo ji řídící středisko na dálku zničit.

Raketa H3 má nahradit rakety H-2A, které budou v dohledné době po více než dvacetileté službě vyřazeny. Typ H3, dlouhý 57 metrů, byl navržen tak, aby unesl větší náklad než H2-A, zároveň se ale mají snížit náklady na start. Japonská vláda počítá s tím, že za pomoci nové rakety do vesmíru do roku 2030 vyšle kolem 20 satelitů a sond.

Dnešní úspěšný start je dalším povzbuzením pro japonský vesmírný program poté, co se Japonsku podařilo v lednu přistát na Měsíci jako páté zemi světa - po Spojených státech, Sovětském svazu (Rusku), Číně a Indii.

Původně se předpokládalo, že raketa H3 bude vyslána do kosmu již v roce 2020, vývoj motorů ale nabral zpoždění. Zařízení, které je výrazně levnější než jeho předchůdce, by mělo být v budoucnu využíváno nejen k dopravě satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, ale také k dodávkám zásob na Mezinárodní vesmírnou stanici. Pozdější varianty této japonské rakety by mohly rovněž dopravovat náklady na stanici Gateway, kterou chce americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zřídit u Měsíce.