Rusové vynesou na Mezinárodní vesmírnou stanici i americkou astronautku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Plánovaný start rakety Sojuz 2.1a je z kazašského Bajkonuru naplánovaný na 15. září v 17:44 (SELČ). Na palubě kosmické lodi Sojuz MS-24 odletí na ISS ruští kosmonauté Oleg Kononěnko, Nikolaj Čub a americká astronautka Loral O’Harová. Pro poslední dva zmíněné to bude první let do vesmírného prostoru.

Pokud se vše povede, čeká je více než tříhodinový let, který zakončí ve zhruba 20:56 připojením k ruskému modulu Rossvět (Úsvit). Velitel letu Oleg Kononěnko se mimo Zemi podívá popáté.

Let bude na ISS sledovat velitel Expedice 69 Sergej Prokopjev a letový inženýr Dmitrij Petelin, kteří budou v pátek monitorovat přílet nového Sojuzu.

„Po přistání nové posádky a po kontrole těsnosti a tlaku Prokopjev otevře průlez stanice Rassvet, zatímco Kononěnko a Čub otevřou průlez Sojuzu. Nová trojice vstoupí na orbitální stanici, připojí se k posádce stanice na uvítacím ceremoniálu, zúčastní se bezpečnostní instruktáže a zahájí šestiměsíční vesmírnou výzkumnou misi,“ popisuje NASA.

Prokopjev, Petelin a americký astronaut Rubio se nyní také připravují na návrat na Zemi. Využijí k tomu kosmickou loď Sojuz MS-23, kterou se vrátí 27. září.

Navzdory rozkolu kvůli válce na Ukrajině se NASA a Roskosmos dohodly na pokračování společných letů na ISS. Mezinárodní vesmírná stanice tak v současné době zůstává jednou z posledních oblastí spolupráce mezi Moskvou a Západem.