Vesmír jednou skončí, může se to stát i teď najednou, říká šéf planetária

Už ve druhém roce vašeho šéfování planetárium zaznamenalo rekordní nárůst návštěvnosti, i když ji vzápětí utlumil covidový lockdown. Teď pro změnu budete muset výrazně omezit provoz kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Nemáte z toho smíšené pocity?

Je pravda, že to bude už podruhé, kdy budeme muset přibrzdit až zastavit obtížně roztlačený vagon poté, co se nám povedlo změnit celou koncepci planetária a začali jsme nabízet světové programy složené z toho nejlepšího, co se dá pořídit. Po několika desetiletích se navíc vrátily živě komentované prohlídky. Celé naše snažení je hlavně v tom přesvědčit lidi, že planetárium se dá navštívit víckrát než dvakrát za život, tedy se školou a pak s vnoučaty. Možnosti planetária jsou dnes úplně jinde než před dvaceti třiceti lety. Už to není jen ukazování jarní, letní, podzimní nebo zimní oblohy, dnes už se můžeme vydat do nejhlubšího vesmíru nebo nitra země, pod povrch oceánu, je to skutečně spousta různých dobrodružství, která tu lze zažít.

Nekonečno je jenom takový strašák, kterým matematikové děsí lidi, aby jim do toho nikdo nekafral. Ve skutečnosti v přírodě žádné nekonečno neexistuje.