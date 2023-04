Chceme, aby bylo pražské planetárium obdobou Stonehenge, říká jeho ředitel

Když spustí, je to, jako by vyprávěl pohádku. O vesmíru toho totiž už napovídal hodiny a hodiny. Však svou kariéru začínal jako demonstrátor na petřínské hvězdárně. Nyní je Jakub Rozehnal ředitelem organizace Planetum, pod niž spadá Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice a Planetárium Praha. V oboru působí už třicet let, nejtěžší mise ho ale teprve čeká. Pražské planetárium se za pár týdnů pustí do největší rekonstrukce ve své historii. Úpravy za 250 milionů korun z něj udělají jedno z nejmodernějších planetárií na světě.

Když jste oznámili, že se planetárium na konci dubna na několik měsíců částečně zavře, projevilo se to nějak na návštěvnosti?

Narostla velmi prudce. Sám jsem tím trochu překvapen. Spíš bych očekával, že si lidé naopak budou chtít počkat a dorazit až do zmodernizovaného planetária. To bude, a to slibuji, mnohem lepší. Nejspíš u velkého nárůstu návštěvnosti hraje roli i pocit nostalgie. Spousta lidí mi říká, že v planetáriu byli naposledy se školou. Tuhle větu bych ale rád už za pět let nikdy neslyšel.

Jakub Rozehnal, ředitel organizace Planetum

Zklamu vás, sám jsem tu byl naposledy se školou…

Je pravda, že planetárium v tom původním pojetí mnoho věcí nenabízelo. Většina pořadů bývala dost podobná. Šlo o projekce oblohy spojené s projekcí diapozitivů. Sice se vymýšlely různé efekty, z hlediska dramaturgie však byly pořady stejné. Chápu, že se sem chodilo jenom se školou a občas třeba s prarodiči. V současnosti je to ale úplně jiné. Moderní digitální planetárium je opravdu stroj času se vším všudy. Můžete se zde podívat na jakékoliv místo do minulosti i do budoucnosti a na jakékoliv místo ve vesmíru. Nahlédnete pod hladinu moře i do nitra sopky. Můžete u nás podniknout dobrodružné výlety, které normálně nemáte šanci zažít.

Když jsem studoval program planetária, objevil jsem v něm třeba i stand-up vystoupení. Kde se tam vzalo?

V planetáriu máme i pořady, které se primárně netýkají vesmíru. Může se tu potkávat i kultura se zábavou. Taková je i moje představa. Chceme mít z planetária obdobu starověkého Stonehenge. To mělo náboženskou funkci, pozorovalo se z něj nebe, fungovalo i jako kalendář. Zároveň se u něj potkávaly různé kultury a čile se tam obchodovalo. Bylo místem setkávání a plnilo spoustu funkcí. To chceme i my. Nabízíme pořady pro děti i dospělé, hraje se zde divadlo, pořádáme koncerty. A na Valentýna tu byla stand-up show. Možností je spousta. Naše projekční plocha je největší v České republice. Je mnohem větší než jakékoliv velké kino nebo IMAX. Nová kopule bude mít plochu přes 800 metrů čtverečních.

Jak dlouho zmiňovaná rekonstrukce potrvá?

Vlastní instalace nové technologie začne na podzim tohoto roku a otevřít chceme na konci jara 2024. Nicméně jde o bezprecedentní úpravu planetária. Větší rekonstrukci od svého vzniku ještě nezažilo. Už v polovině května začneme demontovat staré technologie a je klidně možné, že objevíme nějaké kostlivce ve skříni. Nemůžeme proto vyloučit určité zdržení.

Jak rekonstrukce omezí provoz?

Minimálně do prázdnin chceme mít takříkajíc pootevřeno. Lidé mohou zajít třeba do Simulatoria, kde jsou instalovány simulátory různých kosmických i jiných vzdušných dopravních prostředků. Je tu například simulátor stíhačky L 39 nebo si tu vyzkoušíte přistát s raketoplánem. Simulatorium chceme nechat i nadále o víkendech otevřené. Stejně tak počítáme s tím, že do prázdnin budeme mít otevřeno pro školní výpravy. Těm nabídneme program v nafukovacím planetáriu o průměru sedm metrů. Bez problému se do něj vejdou dvě třídy. Během prázdnin pak bude planetárium uzavřeno. Jediné, co tu proběhne, jsou dva příměstské tábory. S těmi jsme začali před pěti lety a je o ně čím dál větší zájem. Loni jsme měli hned šest turnusů. Čtyři v planetáriu a dva na hvězdárnách.

Simulatorium pražského planetária

A co po prázdninách?

To v současnou chvíli není jasné. Stavební práce určitě budou produkovat hluk a prach. Někdy během prázdnin si řekneme, zda na podzim případně otevřeme programy pro školy. Nicméně zájemci o vesmír nemusejí propadat beznaději. Otevřeny jsou obě naše hvězdárny, větší na Petříně i menší v Ďáblicích. Na pozorování jsou vhodné obě, přičemž hvězdárna na Petříně je dostatečně velká na to, aby se tam vešla i nějaká výstava. Kdyby měl někdo abstinenční příznaky z nedostatku planetária, určitě se může vypravit do hvězdárny.

Rekonstrukce planetária je mimo jiné nutná i kvůli tomu, že je současná technologie už zastaralá. Mohu si to představit jako herní konzoli? Pokud chci hrát nejnovější hry, potřebuju nejnovější konzoli.

Spíše než k herním konzolím nebo k počítačům bych to přirovnal k televizním obrazovkám. Když to hodně zjednoduším, původní planetária byla opravdu jen přístroje, ve kterých byly destičky s dírami. Uvnitř svítila žárovka a z toho vznikal obraz hvězdné oblohy na zakřivené kopuli. Nic složitého. Problém nastal ve chvíli, kdy se mechanismus digitalizoval. Mechanické planetárium bylo nahrazeno několika, v našem případě šesti, projektory. Ty jsou řízené počítači a každý z nich promítá na jeden segment kopule. Problém je, že ve chvíli, kdy promítnete cokoli jiného než hvězdy, třeba nějakou scénu z povrchu planety, Měsíce nebo cokoli jiného, vznikne odražené parazitní světlo, které obraz degraduje. Projekční plátno je bílé a zakřivené, odraz naproti vždy obraz potírá, a tím pádem je málo kontrastní. Navíc projektory nejsou úplně totožné a každý stárne jinak rychle. Degraduje i vlastní optika projektorů. Životnost těch, které tady máme, byla v řádu deseti tisíc hodin. Předloni došlo k velmi vážné poruše jednoho projektoru a bylo velmi obtížné ho vyměnit. Tyto projektory se už ani nevyrábějí. Technologie, kterou chceme nainstalovat, je na projektorech nezávislá. Nepůjde totiž už o promítačku a plátno. Celá kopule bude nově tvořena LED panely se zhruba 50 miliony diodami. Obrazovka bude v uvozovkách černá, tudíž nebude docházet k žádnému odrazu světla. Obraz bude neuvěřitelně kontrastní. Na 2D ploše vytvoříme iluzi 3D prostoru.

Nový projekční systém vyjde na 250 milionů korun. To je dost peněz…

Životnost nové technologie je ale oproti klasickým projektorům řádově větší. Mohla by vydržet 15 až 20 let. Když se celkové náklady rozpočítají na jednotlivé roky, vychází to výhodněji než nákup běžných projektorů. Zároveň musíte připočíst fakt, že kopule, na kterou se promítá, je stále ve stejném stavu, v jakém byla v roce 1959. Je na ní vidět, že sloužila jenom k promítání hvězd, a nikoli celoplošných filmů. Třeba když promítáme světlé scény, máte pocit, že jste v nějakém iglú, protože vidíte jednotlivé dlaždice, ze kterých je naše kopule postavená.

Pokud člověk zajde na projekci nyní a po rekonstrukci, pozná rozdíl?

Zcela určitě. Na prototyp technologie, která byla představena v roce 2019, jsme se jeli podívat do Číny a byli jsme naprosto fascinováni kvalitou obrazu. Hodně se to blíží pohledu na normální hvězdnou oblohu.

Stávající projekční systém nahradí v pražském planetáriu zbrusu nový

Váš výlet do Číny trochu připomíná počátky planetária, kdy v 60. letech vyrazili primátoři Prahy a Bratislavy na veletrh do Lipska. Projekční planetárium je natolik zaujalo, že hned na výstavě podepsali závaznou smlouvu na dodávku přístrojů.

Rozdíl je v tom, že oni tehdy ještě neměli ani postavená planetária. V Bratislavě dokonce planetárium neexistuje dodnes. Jeho technologie ležely roky v bednách technického muzea. U nás se naštěstí planetárium postavilo.

Jaké další zlepšováky nový systém má?

Kromě kvality obrazu se významně posunulo i vlastní zpracování obrazu. Počítáme s tím, že na kopuli bude možné v reálném čase promítat jakýkoliv stream. Není problém strčit kameru na U-rampu, na které se jezdí závody ve snowboardu, nebo ji dát na stadion, kde se hraje finále NHL. Díky naší projekci se dostanete opravdu přímo na kluziště a hokejisté budou jezdit okolo vás. Podobně imerzivní zážitek zatím nebylo možné zažít.

Když jsme vcházeli do vaší kanceláře doslova jsme prošli bokem raketoplánu. Malí fanoušci vesmíru vám musí závidět. Jak to máte vy? Jste také odmalička fanoušek hvězd?

Vždy jsem měl hodně blízko k přírodním vědám. Miloval jsem chemii. To mám asi po tatínkovi, který je chemik. K astronomii jsem se dostal ale oklikou. Samozřejmě jsem jako malý četl knížky s bohatou obrazovou přílohou, třeba Obrazy z hlubin vesmíru od Antonína Rükla. Nadchlo mě, kolik toho o vesmíru už víme. Ale teprve až na gymnáziu jsem se dozvěděl, že tady v planetáriu probíhá dvouletý astronomický kurz a že jeho absolventi mají možnost spolupracovat se Štefánikovou hvězdárnou nebo s planetáriem a že mohou dělat i průvodce. Přesvědčil jsem tehdy svého spolužáka a na kurz jsme se přihlásili. Od roku 1993 jsem se stal demonstrátorem na petřínské hvězdárně, kde jsem zakotvil i jako zaměstnanec a posléze šéf. Před pěti lety jsem se stal nakonec šéfem celého podniku.

Zmiňoval jsem kurz. Máte ale astronomii i vystudovanou?

Vystudoval jsem ji na matematicko-fyzikální fakultě, ale chcete-li pracovat v planetáriu, nemusíte být nutně vystudovaný astronom. Stačí, když máte jakýkoliv zájem o přírodní vědy. Plus je potřeba umět vědomosti lidem předávat. A to je věc, která mě hrozně baví. Pokud tu někdo chce pracovat, měl by umět přetlumočit vědecké závěry do lidského jazyka. Výhodou také je, když je člověk extrovert. Měli jsme tu ale i spoustu kolegů, kteří byli velcí introverti. Zájem o astronomii u nich však převážil a postupně se při povídání v kopuli otrkali. Dnes jsou z nich výborní řečníci.