Podívaná na světové špičce. Pražské Planetárium nabízí i astronomický kurz

Premium Unikátní pohled do nekonečných hloubek vesmíru otevřelo nejen pražské Planetárium, vybudované na okraji Královské obory...

Pražáci mi denně volají, jestli nemáme místo, říká ředitel gymnázia v Nymburce

Premium Příští rok to bude třicet let, co stojí v čele prestižního Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. Ředitele Jiřího Kuhna...