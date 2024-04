Uvidíme v budoucnu na obloze druhý Měsíc? Příčinou může být neobvyklá hvězda

Magnitudy čili hvězdné velikosti Než se pustíme do popisu, jak se měnila jasnost hvězdy éta Carinae, musíme si říct něco málo o tom, jak se vlastně jasnosti astronomických objektů určují. Je samozřejmé, že některé se nám jeví jasnější a jiné zase slabší. Toho si všimli lidé už dávno a předpokládá se, že první, kdo se v tom pokusil zavést nějaký systém, byl starořecký astronom Hipparchos (Ἵππαρχος). Rozdělil hvězdy na obloze do šesti skupin. Nejjasnější hvězdy zařadil do skupiny číslo 1, nejslabší viditelné pouhým okem do skupiny 6. Toto rozdělení navrhl zavést v roce 1856 anglický astronom Norman Robert Pogson jako standard pro určování jasnosti. Vyšel z toho, že objekty, zařazené do 1. skupiny, jsou 100× jasnější než objekty 6. skupiny. Poté odvodil, že rozdíl mezi libovolnými dvěma skupinami je pátá odmocnina ze sta, což je přibližně 2,512. Matematicky tak definoval stupnici hvězdných velikostí neboli magnitud. Za základní referenční hvězdu stanovil Vegu (alfa Lyrae), které přiřadil magnitudu 0. V dnešní době můžeme díky pokročilé technice pozorovat mnohem slabší tělesa než dříve. Proto s původními šesti skupinami už zdaleka nevystačíme a stupnice magnitud se musela výrazně rozšířit. Například Hubbleův vesmírný dalekohled (Hubble Space Telescope, HST) nám umožňuje zaznamenat objekty, které jsou slabší než magnituda 30. Pouhým okem by mělo být teoreticky za naprosto ideálních podmínek možné spatřit objekty magnitudy 8, možná ještě trochu slabší. To je však čistě hypotetická hodnota, které nelze ve skutečnosti nikdy dosáhnout. V praxi lze ve střední Evropě za dobrých podmínek pozorovat obvykle nejslabší objekty kolem 6 až 6,5 magnitudy. Je tak poměrně dobře zachována spodní hranice, kterou definoval Hipparchos. S horní hranicí je to trochu složitější. Poněkud matoucí může být, že čím je objekt jasnější, tím menší je jeho magnituda. U úplně nejjasnějších objektů proto najdeme magnitudu dokonce zápornou. Například Slunce má jasnost −26,8 magnitudy, Měsíc v úplňku −12,7 magnitudy a nejjasnější hvězda noční oblohy, Sírius, −1,5 magnitudy.