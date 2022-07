NASA na konci srpna otestuje let k Měsíci, poté tam pošle astronauty

Start víc než měsíc dlouhé lunární mise je naplánovaný na 29. srpna. Možnost startu se nabízí od 14:33 SELČ a potrvá dvě hodiny. Pokud se start podaří, loď se po 42 dnech vrátí na Zemi 10. října. V případě neúspěchu například kvůli počasí, plánuje NASA další starty 2. a 5. září; na další pokus pak musí dva týdny počkat.

Plán mise Artemis I

S výškou 98 metrů jsou raketa SLS (Space Launch System) společně s modulem Orion vyšší než socha Svobody. Stroj čeká na let k Měsíci v hangáru v Kennedyho vesmírném středisku na floridském mysu Canaveral po opravách, které byly potřeba po červnových testech. Během nich se objevilo několik technických problémů včetně úniku paliva.

19. března 2021

Nosič SLSpro misi Artemis I je po Saturnu 5 nejmohutnější raketou s výškou 98,1 m (Saturn 5 měl 110,6 m), který může k Měsíci dopravit až 23 tun užitečného nákladu. Během startu a letu ze Země vyvine SLS maximální tah 8,8 milionu liber, což je o 15 % více než u rakety Saturn V.

Představitelé NASA ve středu na tiskové konferenci ujistili, že veškeré potíže se podařilo vyřešit a testování rakety je téměř u konce. Upozornili však, že se termín startu může posunout nejen z důvodu nestálého floridského počasí, ale i kvůli jiným problémům, které mohou vyvstat před přemístěním rakety na startovací rampu. Finální závazek pokusit se o start 29. srpna padne podle NASA nejdříve týden před tímto datem.

Cíl: vrátit člověka na Měsíc

Program Artemis je zaměřený na průzkum a využití zdrojů ve vesmíru, včetně Měsíce a v budoucnu i Marsu. Má ambici dostat Američany opět na lunární povrch.

Američané stanuli na lunárním povrchu naposledy v roce 1972 v rámci programu Apollo. Posledním astronautem, který stanul na lunárním povrchu, byl v roce 1972 rodák z Chicaga Eugene Cernan, jehož předkové přišli do Ameriky z Čech a Slovenska.

Při programu Artemis by na povrch Měsíce měla poprvé vstoupit také žena. Pravděpodobně to bude Afroameričanka Jessica Watkinsová, která tento týden poprvé letěla do kosmického prostoru v rámci mise Crew-4.

Artemis I je první fází programu. Součástí fáze Artemis II má být dosažení oběžné dráhy kolem Měsíce s posádkou na palubě vesmírné lodi. Astronauti v rámci Artemis III pak mají stanout na lunárním povrchu. Podle dřívějších odhadů NASA se poslední fáze uskuteční nejdříve v roce 2025.

21. července 2022

NASA oznámila datum startu SLS ve středu 20. července, tedy v den 53. výročí prvního přistání člověka na Měsíci. Jubileum připomněl na Twitteru i poslední žijící astronaut historické mise Apollo 11 Buzz Aldrin. „Svět byl 20. července 1969 svědkem jednoho z nejdůležitějších úspěchů lidstva – lidé vstoupili na Měsíc. Spolu s Neilem (Armstrongem) a Michaelem (Collinsem) jsem pyšný, že jsem při těch velkých skocích pro lidstvo zastupoval Ameriku,“ napsal 92letý Aldrin.