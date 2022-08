Je to již opravdu dlouho, co se naposledy astronautova bota dotkla povrchu Měsíce. Nebude ale trvat tak dlouho a lidé se na Měsíc vrátí. Pokud tedy vše půjde podle plánů, na kterých NASA již řadu let pracuje. Ostrý začátek je naplánován na pondělí 29. srpna. Jak dobře znáte plány NASA na návrat lidí na povrch našeho bledého souputníka? Prozkoumejte to v kvízu, který prověří vaše základní znalosti tohoto programu.