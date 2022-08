K Měsíci poletí loď, která tam později přiveze i astronauty

Pokud půjde vše podle plánů, pak by měla NASA v pondělí udělat první krok k znovudobytí Měsíce lidmi. Let, který bude zahájen krátce po půl třetí odpoledne našeho času, odstartuje první část plánu, který vrátí lidi na povrch našeho souputníka. Letos je to přitom už padesát let, co se tak stalo naposledy.