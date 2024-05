Paleontolog: Dinosauři byli chytří jako opice. Stavěli pasti, předávali si kulturu

Podobně zaměřená muzea v Evropě většinou vystavují jen odlitky dinosauřích koster. V tom pražském k pěti vystaveným originálním kostrám nedávno přibyla šestá – devítimetrový edmontosaurus starý 66 milionů let. Fosilie doplňuje pět modelů v životní velikosti, například obávaný Tyrannosaurus rex.

Do jak dávné historie se návštěvníci vašeho muzea vlastně vydají?

Podobně jako ve filmu Cesta do pravěku začínáme tím nejmladším, co tu máme. Konkrétně se jedná o model Tyrannosaura rex, kterému jsme dali přezdívku Karl. Žil na konci období křídy (přibližně 145 až 66 milionů let před naším letopočtem, pozn. red.). Jeho kostru objevili v souvrství Hell Creek, jež je známým americkým nalezištěm dinosauřích fosilií (rozkládá se ve střední části USA při severní hranici s Kanadou, pozn. red.).