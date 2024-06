Dárky za vysvědčení: Za dinosaury do Dinosaurie s celou rodinou zdarma

Dinosaurie je světový unikát, který boří představy o muzeu. U ruzyňského letiště, v areálu POP Airport v pražských Tuchoměřicích, najdete jednu z největších sbírek opravdových koster dinosaurů v Evropě a na 4000 metrech čtverečních můžete zjistit, jak vypadá skutečně moderní muzeum zabývající se dinosaury.

Co všechno tam návštěvníci najdou? Návštěvníci se mohou podívat na až 24 metrů dlouhé kostry, celkem je čeká 6 originálních fosilií. Novým přírůstkem je unikátní, výjimečně zachovalá (z 80 %) kostra Edmontosaura v netradiční formě instalace spolu s horninou, ve které byl nalezen. Dále pět dokonalých modelů v životní velikosti včetně Tyrannosaura rexe nebo ptakoještěra.

To vše je doplněno špičkovými digitálními technologiemi, díky kterým se návštěvníci dozví vše, co je zajímá. Vyzkoušet si mohou návštěvníci například špičkovou virtuální hru Dinosauři VR, až hororovou únikovou hru The Lost Lab nebo úplnou novinku, VR zombie střílečku Last Stand. V Dinosauři VR se návštěvníci se vydají 80 milionů let zpět do druhohor a setkají se tváří v tvář s Tyrannosaurem rexem. Díky nejmodernější technologii 5D reálných smyslových efektů zažijí pocity hrdinů dobrodružných filmů Cesta do pravěku nebo Jurský park.

Univerzita Dinosauria provede návštěvníky historií, ukáže příběhy jednotlivých druhů dinosaurů, odvypráví i příběh o jejich vyhynutí a představí i dnešní potomky dinosaurů. To vše na velkoplošné obrazovce.

Naprosto unikátní sbírka je také v Geosvětě, kde je umístěno 6000 exponátů z 25 expedic do 20 různých zemí světa. Nechybí trilobiti, meteority, zlato, drahokamy či zkamenělá dřeva.

Více informací najdete na www.dinosauria.cz

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete rodinnou vstupenku do Dinosaurie v POP Airport. Rodinná vstupenka umožňuje vstup dvěma dospělým a dvěma dětem o víkendech.

Losovat budeme celkem deset výherců, kteří rodinnou vstupenku získají.