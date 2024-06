Možná jste ani netušili, že Microsoft Word umí tyto tři věci

Microsoft Word je textový editor, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Jeho první verze se zrodila už v roce 1983, ale až v roce 1989 byl vytvořen první Word pro Windows. Od té doby uběhlo hodně času a mnohé se v aplikaci změnilo. Dnes jde prakticky o synonymum pro tvorbu nejen textového obsahu na počítači. Za léta vývoje se dočkala celé řady funkcí, z nichž je využíváno jen zlomek. Pojďme se podívat na tři méně známé, přesto užitečné.

1. Skrytí textu

Ač to může přijít někomu zbytečné, jiný to může uvítat. Možnost skrýt určitý text může být užitečné z několika důvodů – k zajištění důvěrnosti (skrýt lze důvěrné/osobní informace), přidat tajné komentáře a připomínky (např. nejsou určeny pro konečnou verzi dokumentu) nebo text použít jako kvíz (odpovědi budou skryty do doby, než budou zapotřebí) atd. Jistě, šlo by použít dvě verze dokumentu, ale na co spravovat dvě, když lze mít vše v jedné. Je to mimo jiné vhodná varianta pro případ, kdy chcete dokument vytisknout kromě něčeho.

Skrytí textu je přitom velmi snadnou záležitostí. Označte inkriminovanou část a klikněte pravým tlačítkem myši. Tím vyvoláte dialogové okno a v něm vyberte volbu Písmo (případně použijte klávesovou zkratku Ctrl + D, nebo přejděte na kartu Domů a v části Písmo klikněte na malou šipku v pravém rohu). V dialogovém okně zatrhněte box Skryté. Text z dokumentu zmizí, a to jak v režimu čtení, tak v rozložení pro tisk.

Pokud byste tento text potřebovali znovu zobrazit, je to možné udělat několika způsoby. Nejlehčím je možnost využít zobrazení odstavců. To uděláte tak, že na kartě Domů -> v části Odstavec kliknete na znak odstavce (je to takové obrácené P zcela vpravo nahoře). Dalším způsobem je, pokud kliknete na Soubor -> Možnosti. Přepněte se na záložku Zobrazení a zatrhněte volbu Skrytý text. Níže najdete volbu Tisknout skrytý text, který se může hodit v případě, že chcete dokument vytisknout včetně skrytého textu. A pokud byste chtěli skrytý text opět zobrazit, tak ho označte a prostřednictvím dialogového okna zrušte zatržení jeho skrytí.