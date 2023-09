Česká firma vyrobí z neprodaných pouzder obaly na iPhony, rozdíl nepoznáte

Do testovací fáze se v Česku dostala linka, která bude ze starých neprodaných krytů na mobily a tablety dělat obaly nové. Na tom by nebylo nic moc zajímavého, kdyby nebyla stavěná na termoplastický polyuretan, zkráceně TPU, jenž se dosud buď vozil do Asie, nebo na skládku.