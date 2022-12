Rozpálené brzdy poslaly caravelle v plamenech k zemi. Zahynula pětina obce Humlikon

V druhé polovině padesátých let se dostaly do služby první proudové dopravní letouny pro střední a krátké, například vnitrostátní tratě. Proudové motory a jejich výkony vedly k neotřelým nápadům. Někdy to bohužel dopadlo katastrofálně. V roce 1963 začal za letu hořet letoun Sud Caravelle společnosti Swissair. Nehoda tohoto malého letounu byla ve své době nejhorší v dějinách dopravce i celého Švýcarska a dodnes se posunula jen o jednu příčku níže.