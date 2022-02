Toto by bez umělé inteligence nešlo: pes ani dělníci už schůzku nepokazí

Jedenáctá generace procesorů Intel Core dostala do vínku výpočetní jednotku GNA 2.0 (Gaussian Neural Accelerator), která je přímo určená pro provoz algoritmů natrénovaných neuronových sítí. Pokud si s uchechtnutím říkáte: „Jó, přesně tohle mi doma chybělo…“, nemýlíte se, jen bez zasmání.

Vyzkoušeli jsme systém Purified Voice, který do svých notebooků Aspire nyní jako základní vybavení instaluje společnost Acer. Vlastně jsme si jeho funkce všimli náhodou, když jsme při tradiční zkoušce mikrofonů zkusili zatleskat… a v záznamu bylo ticho.

Tento systém v notebooku běží na pozadí a filtruje vše, co přichází do mikrofonního pole. Samozřejmě můžete funkci vypnout nebo nastavit její jemnější působení. Pokud je na maximální úroveň, potlačí okolní hluk na úplné ticho, ale v situacích, kdy je hluku hodně, je výsledný hlas přece jen zkreslený – například při štěkání psa v místě štěknutí.

Vytrénovaná neuronová síť totiž rozpoznává, co hlas je a co není, a součástí jejího tréninku bylo i hledání způsobu, jak to, co hlas není, ze zvuku eliminovat. To je velký rozdíl od dřívějších systémů pro potlačení hluku, které na základě analyzovaných vzorků zvuk filtrovaly a poradily si tak spíš s konstantním hlukem, ale ne dynamickými ruchy.

Nastavení systému Acer Purified Voice

Ve videu si můžete pustit srovnání v několika hlukových situacích – jak syrový záznam z mikrofonů smartphonu Samsung Galaxy S20+, tak nahrávku z mikrofonního pole notebooku.

Pro účely testu jsme systém nechali nastavený na maximum, v reálném provozu bychom jeho zásah trochu zmírnili.

O čištění zvuku sytémy s umělou inteligencí jsme již psali před dvěma lety, tehdy ale byla pro jeho provoz potřeba výkonná grafická karta (Kdo neuslyší, neuvěří. RTX Voice odstraní hluk a nechá jen čistý hlas). Dnes to zvládne běžný notebook.