Intel představil „nejlepší procesory v historii“, umí i utišit vašeho psa

Intel neprožívá úplně lehké období. Přechod na 7nm výrobu se mu zatím nevyvedl a v některých kategoriích jej docela slušně válcuje konkurence v podobě AMD. Na veletrhu IFA představil svoji další generaci čipů s 10nm technologií, kterou pro lepší marketingový efekt nazval SuperFin.

Jméno samotné není vybrané, jen aby dobře znělo, je to zkratka z technických názvů „SuperMIM“ a „FinFET“. SuperMIM výrobce nazývá novou izolační vrstvu mezi kovovými částmi tranzistorů, což umožňuje jejich větší zahuštění v rámci čipu. FinFET je pak názvem tri-gate 3D tranzistorů, které Intel ve svých procesorech využívá od generace IvyBridge (tehdy ještě v 22nm podobě).

V rámci jedenácté generace procesorů, nazvané Tiger Lake, nyní Intel představil devět modelů Core i3, i5 a i7 v kategoriích Y (7-15W TDP – pro tenká ultrapřenosná zařízení) a U (12 - 28 TDP – pro výkonnější a také rozměrnější mobilní stroje). O reálném zvýšení výkonu se dozvíme více, jakmile se nám dostanou do rukou notebooky s těmito čipy, výrobce ale hovoří až o několikanásobném výkonu v multimediálních aplikacích a 20% u těch kancelářských.

Velmi slibné jsou informace týkající se nové generace integrované grafické části, nazvané Iris Xe Graphics. Oproti předchozí Iris Plus má totiž nabídnout až dvojnásobný výkon, což naznačuje, že by pro občasné hraní i novějších titulů mohl posloužit také tenký „businessový“ notebook. Což se třeba na služebních cestách může hodit. Podle srovnání během prezentace by Iris Xe měla být razantně rychlejší, než MX350 od Nvidie. Doplňme, že Iris Xe bude jen u i5 a i7 čipů, i3 si musí vystačit s klasickou UHD Graphics.



Inovace u Tiger Lake ale nejsou jen o nárůstu výkonu, případně snížení energetické spotřeby. Vylepšeny byly schopnosti čipů v doméně umělé inteligence, což využívá například systém pro aktivní potlačení okolního hluku při telekonferencích – stará se o to samostatná GNA jednotka. Vylepšena je i konektivita v podobě čtvrté generace PCIe pro vnitřní komunikaci s komponenty počítače a Thunderbolt 4 a Wi-Fi 6 pro komunikaci vnější.



Další známka pro „splňující“: Intel Evo

Intel čas od času vytvoří známku, kterou může výrobce použít, pokud jeho zařízení s procesorem Intel splní určitá kritéria. Kdysi to byl „Ultrabook“ pro tenké a dostatečně výkonné notebooky, tentokrát je to „Evo“ označující stroj splňující požadavky náročného uživatele aktivně pracujícího na cestách.

Přesněji je to vysoký výkon při pětadvaceti definovaných způsobech použití (s aplikacemi jako Chrome, Office 365, Zoom a další) při provozu na akumulátor, který zároveň musí na jedno nabití dosáhnout nejméně 9 hodin provozu a za 30 minut se musí nabít alespoň na 4 hodiny práce. Daný notebook se musí umět probudit ze spánku v časovém limitu jedné sekundy.