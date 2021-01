Pozitivní efekt pandemie? Brutálně urychlila vývoj i využívání technologií

„Když je na tom ekonomika nejhůře, daří se nejlépe inovacím. Při minulé krizi, té finanční v letech 2008 a 2009, došlo k prudkému rozvoji cloudu, elektronického obchodování a tehdy zcela nových služeb, jako třeba aplikacemi řízené sdílení v dopravě,“ vysvětluje Steve Koeing z analytického oddělení agentury CTA.



Podle agentury McKinsey je podobný efekt patrný při současné koronavirové krizi. Elektronické obchodování udělalo za osm týdnů stejný rozvoj jako za posledních deset let. Obrovský nárůst je u služeb videa na přání. Netflixu trvalo sedm let přilákat 50 milionů předplatitelů, Disney+ to během krize dokázal za pět měsíců. Během dvou týdnů přešlo v USA na systém vzdálené výuky 250 milionů studentů, za pouhých 15 dní se zdesetinásobilo využívání telemedicíny.



Dramatické zrychlení je patrné právě v kategorii zdraví. Hodinky, náramky a další senzory hlídají mnoho důležitých životních funkcí a v aplikaci mohou upozornit na negativní trend a doporučit úpravu životního stylu nebo návštěvu lékaře. Mnohé umožňují napojení na lékařské systémy, takže varování o vašem postupně se zvyšujícím krevním tlaku či objevující se nepravidelnosti v srdečním rytmu může dostat i váš obvodní lékař.



Pětiletá predikce agentury CTA na růst prodejů zařízení pro monitoring zdravotního stavu komunikujících přes internet (data pro USA).

Velký nárůst se očekává v oblasti „Digital Therapeutics“, kdy bude zařízení, například chytrý telefon s patřičnou aplikací, přímou součástí léčebného procesu. Jednou z jarnějších vlaštovek je aplikace Epsy, která pomůže pacientům s epilepsií, umí sledovat trendy, predikovat záchvaty a pomoci se včasným a správným braním léků.



Společnost Philips dokončuje práci na systému, který umožní vzdálenou kontrolu nejen nastávající matky, ale i plodu. Nemocnice takový systém nastávající rodičce zapůjčí domů a v pravidelných intervalech může na dálku udělat kontrolu a osobní návštěvu v nemocnici naplánovat jen v případě, že pro to bude důvod.

Umělá inteligence, strojové učení a roboti v první linii

Systémy s využitím umělé inteligence a strojového učení se v uplynulých letech často využívaly k monitorování a vyhodnocování běhu a fungování strojů, nyní se počítá s intenzivnějším nasazením i u lidí.

Například ve Velké Británii investují 330 milionů dolarů do vývoje AI systému pro zdravotní péči. Systém jednak může analyzovat data z výše zmíněných čidel a nacházet varovné signály jak u jednotlivců, tak ve velkém měřítku v celé společnosti, a může si všimnou závislostí i trendů, které by jinak dost možná zůstaly dlouho přehlédnuté.



Počítá se i s využitím fotoaparátu, mikrofonu a dalších senzorů v chytrém telefonu. Analýzou těchto vstupů lze odhalit například některé začínající nemoci. To jsou trendy a postupy, o kterých se roky především teoreticky hovoří a nyní jsou ve velkém měřítku skutečně nasazovány. „Viděli jsme dva roky digitální transformace proběhnout ve dvou měsících,“ uvedl k tomu ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella.



Ohlédnutí a výhled Z hlediska prodejů domácí elektroniky a služeb byl rok 2020 velmi úspěšný a rok 2021 na tom má být ještě lépe. Consumer Technology Association (CTA) předpovídá, že v roce 2021 se jen v USA o 11 % zvýší útrata za software a služby, zejména ty streamovací, na celkovou částku 112 miliard dolarů. V roce 2020 byl nárůst o 31 %. Patnáctiprocentní nárůst čeká zisky ze streamování videa, devatenáctiprocentní nárůst streamování audia, útrata za hry pro herní konzole a PC vzroste o 8 %.

Skokany mají být elektrické dopravní prostředky, zejména elektrokola a koloběžky. V roce 2121 se jich má v USA prodat 1,6 milionu, což znamená nárůst o 60 %. O 35 % vzrostou prodeje zařízení pro osobní monitorování zdravotního stavu, prodá se jich 14 milionů, celá kategorie „zdraví a fitness“ vyroste o 13 %.

A pro zajímavost, poprvé v historii se prodalo více bezdrátových sluchátek než těch s kabelem, kategorie zcela bezdrátových sluchátek (true wireless headphones) má poskočit o 32 % na 91 milionů prodaných kusů v USA, ale není důvod předpokládat, že pro Evropu by byl trend nějak zásadně odlišný. Při výběru těch vhodných pro vás se můžete inspirovat v našem velkém srovnávacím testu, duelu dvou modelů nebo samostatných recenzích.



Digitální transformace probíhá i v oblastech, kde by to člověk před dobou covidovou neočekával. Například útrata za služby „digitálního fitness“ vzrostly o 30 až 35 procent, přičemž provozovatelé některých tělocvičen a fitness center trendu včas využili a nabídly online tréninky, lekce a konzultace vhodného stravování.

Podle agentury CTA koronavirová pandemie urychlila také rozvoj robotů. Specializované stroje autonomně čistí a desinfikují prostory v nemocnicích, obchodech a dalších veřejných místech, v USA se častěji využívají k doručování zásilek, kontrole naplnění regálů a doplňování zboží do nich. V některých nemocnicích je využívají i pro třídění pacientů při vstupu, hlasově projdete a vyplníte vstupní formulář, robot vám změří teplotu a další parametry a usnadňuje tak práci přetíženému personálu a sníží množství kontaktů zdravých s nakaženými.



Doručování zásilek pomocí robotů Scout společnosti Amazon se postupně rozšiřuje do dalších měst na západním pobřeží USA, na Floridě se během pandemie rozmohlo doručování léků pomocí dronů, zejména pro seniory.

Na tiskové konferenci společnosti Samsung nás trochu překvapil i lehce humanoidní robot Samsung Bot Handy s jednou rukou, který má být schopen i péče a domácích prací. Naskládá nádobí do myčky, prádlo do pračky, prostře stůl a díky strojově naučenému rozpoznávání objektů a znalosti jejich charakteristiky i souvislostí má být schopen docela přirozeně zacházet s vybavením domácnosti.