Software zdarma: automatické klikání myší či konvertor barevnosti videa

Nejen možnost přehrávat videa v HD kvalitě, ale také je konvertovat, tedy převádět do jiných formátů, a nastavovat u nich další parametry nabízí tento všestranný program.

Jeho silnými stránkami je to, že pracuje rychle, je moderní a především je k dispozici všem uživatelům – i těm bez znalostí o kódování videa. Navíc pro jeho práci není potřeba cokoliv dalšího instalovat. Pokročilý motor pro následné zpracování obrazu poskytuje kvalitu podobnou originálnímu videu. Vlastnosti obrazu lze nastavit v dialogovém okně, kde se mimo jiné nachází i náhled. Ten umožňuje vidět pomocí režimu Demo, jak bude výsledné video vypadat – jde o rozdělenou obrazovku (před a po) pro porovnání. Kromě přehrávání videa nabízí Splash také konverzi videa a export do mnoha populárních formátů s převáděcími profily připravenými k použití (YouTube, Facebook, mobilní atd.). Mezi další funkce patří snímání obrazovky, integrovaný nahrávač na YouTube a Facebook, používat s ním lze i titulky a má celoobrazovkový displej. Výhodou je i to, že umožňuje měnit jas, kontrast či saturaci. Samozřejmě podporuje hardwarovou akceleraci (využívá prostředky PC).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ náhled videa

+ možnost měnit barevnost

+ připravené profily

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (38 MB).

Uklidit ikony z pracovní plochy Windows do hlavního panelu umožní tento malý software. Díky němu lze ikony „naskládat“ do jednoho místa a tím uvolnit místo na ploše pro práci.

Po instalaci je zapotřebí nejprve skupiny ikon vytvořit. Do řádku napíšete název, vyberete fyzické umístění zástupců, zadáte popis, vyberete ikonu, nastavíte velikost, určíte, zda se bude otevírat vertikálně, horizontálně či jinak, vyberete velikost písma a vložíte další parametry. Pak ikonu tlačítkem vytvoříte a umístíte na hlavní panel. Tímto způsobem můžete mít všechny ikony pod jedním tlačítkem, případně si lze vytvořit skupiny jako například kancelář, internet, komunikátory, hry apod. Program se snadno používá a má řadu možností, jak si ikony srovnat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ schová ikony pod jednu

+ tři styly vzhledu

- neumožňuje umisťovat složky

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,7 MB).

Možná se to bude zdát divné, ale občas se mohou vyskytnout situace, kdy je zapotřebí zajistit v pravidelných intervalech klikání myši. Tímto způsobem lze tak například oddálit nějaký načasovaný úkol či simulovat aktivitu u PC včetně možnosti například přihodit v aukci apod.

AutoClicker může automaticky kliknout tam, kde je umístěn kurzor myši, případně díky zabudované funkci pro tvorbu skriptů na jiné určené místo na obrazovce. Nastavit v něm lze interval kliknutí – od milisekund až po hodiny – stejně tak jako rychlost opakování, počtu kliknutí (včetně nekonečna) a také samozřejmě určit, zda se má klikat levým, či pravým tlačítkem. K dispozici je i možnost nastavit poklikání, tedy dvojité kliknutí. Spustit či vypnout je možné klávesovou zkratkou (standardně F6). Tento program se tak může hodit i pro hry a další případy, kdy je zapotřebí zajistit opakované kliknutí myší.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ skripty

+ možnost vybrat levé či pravé tlačítko myši

+ nastavení opakování a počet kliků

- absence stisků kláves

- nutí instalovat další software

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,7 MB).

Posíláte-li elektronickou cestou objemnější soubory, potom by se vám mohl hodit další užitečný způsob, jak na to. Pro posílání není zcela vhodné používat e-mail a v některých případech se nehodí ani služby pro sdílení obsahu či osobní cloudová úložiště. Proto je tu jiný způsob – například služba Zeta Uploader.

Ve své podstatě jde o klienta internetového úložiště na způsob Úschovna.cz. Po instalaci a spuštění si vyberete soubor(y), ale je možné vybrat i složku, ze které mají být data odeslána. Zadáte e-mail příjemce (lze jich zadat více) a případně pro něj napíšete zprávu. Je také možné nastavit, jak dlouho mají být data ve službě uschována před jejich smazáním (max. 30 dní), nebo je nechat smazat automaticky po určitém počtu stažení a balíček ochránit heslem. Před stažením ho příjemce bude muset zadat – může ho rovnou dostat e-mailem. Heslem je dokonce chráněn i archív, takže pro jeho rozbalení ho budete muset také zadat. Po kliknutí na Dnes nyní dojde k odeslání na úložiště Zeta.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost nastavit expiraci či počet stažení

+ ochrana heslem

+ i jako webová služba

- horší čeština

80 %