K čemu „ty brýle od Applu“ vlastně jsou? Odpovídáme na překvapivý dotaz

K čemu to je? To byla nejčastější reakce na headset Apple Vision Pro pod článkem, kde jsme jej jako aktuálně nejvíc „high-tech“ zařízení na trhu prozkoumali. Na tuto otázku se tedy pokusíme odpovědět nyní, a to hned několikrát.