Acer v herním notebooku oprášil mrtvou technologii, nejspíš přišel její čas

Pokud jste aspoň trochu „early adopters“, tedy nadšenci do nových technologií, co si je hned rádi vyzkoušejí na vlastní oči, uši nebo kůži, možná ještě máte v šuplíku filmy na 3D Blu-ray discích. A i pokud ještě máte vhodný přehrávač, dost možná už nemáte vhodný televizor – režim prostorového obrazu z nich tiše zmizel již před lety a s nástupem 4K rozlišení měla výměna televizoru za nový smysl.

(Jen) dva odstavce historického kontextu

3D totiž přišlo příliš brzy a zároveň příliš brzy odešlo. Tedy s ohledem na technické možnosti tehdejších panelů, které byly příliš pomalé a měly příliš nízké rozlišení. Bohužel se zároveň ke konci své existence prakticky minuly s nástupem 4K rozlišení, které by pomohlo eliminovat hlavní nectnost pasivního brýlového systému, tedy nepříjemně nízké výsledné rozlišení. A s takovým rozlišením by nikdo nejspíš nešel cestou aktivních stmívacích brýlí, kvůli kterým má mnoho lidí 3D spojené s migrénou.

Ani 3D bez brýlí není žádnou novinkou. V roce 2011 jsme jako první v Česku testovali notebook Toshiba Qosmio, na němž bylo možné ve 3D přehrávat video (hry ani 3D modely se tehdy zobrazit nedaly). Jako první jsme o rok později přinesli recenzi televizoru Toshiba ZL2, naprosté technické zjevení, které však kvůli šílené ceně (do prodeje šel za 249 000 korun) a přece jen technickým limitům tehdejší doby nejenže nezaznamenal žádný dramatický prodejní úspěch, ale ani se nedočkal pokračovatelů.

Acer Helios 300 Spatial Labs Edition

Střih. Je rok 2022 a Acer uvádí herní notebook s 3D bez brýlí. Jenže tentokrát k tomu má úplně jiný arzenál. Diváka sleduje stereoskopická kamera, která snímá polohu, natočení a naklopení hlavy a také pozici zorniček – notebook tak ví, jak přesně divák obraz pozoruje. Displej pomocí vrstvy lentikulárních čoček z tekutých krystalů směřuje světlo z jednotlivých bodů obrazu do pravého nebo levého oka diváka tak, aby každé oko dostalo svoji část ze stereOskopické dvojice obrazů. Displej má rozlišení 4K, přičemž po přepnutí do stereoskopického režimu vzniká 3D obraz v rozlišení 2K (tedy o něco víc než plné HD).

Predator Helios 300 nabízí 3D obraz bez brýlí

Pokud někdo přemýšlí, z jaké cenové kategorie notebook vlastně je, napoví mu další specifikace: procesor Core i9 12. generace, grafická karta Nvidia RTX3080 Laptop, 32 GB DDR5 paměti a NVMe SSD v režimu RAID0 (zvyšuje rychlost práce s daty). Má 2,5 Gbit ethernet, bezdrát je samozřejmě wi-fi 6E. Cena je stanovena na 3 299 eur, tedy necelých sto tisíc včetně daně.

Využít můžete 3D aplikace od SpatialLabs, které již dříve výrobce dodával k vybraným notebookům a desktopům s monitory profesionální řady (nebo spíše firemního subbrandu) ConceptD. Jsou to SpatialLabs Model Viewer pro prostorové prohlížení 3D modelů, SpatialLabs Player pro přehrávání 3D videí a animací a SpatialLabs Go, ve které lze (více či méně úspěšně) přetvářet 2D obsah pro 3D zobrazení.

Tou zásadní novinkou, bez které by se herní notebook neobešel, je však SpatialLabs TrueGame, tedy rozšíření, které z herního enginu vydoluje informace potřebné pro korektní stereoskopické zobrazení herních titulů. V době uvedení notebooku na trh (což by mělo být v září) bude podporováno víc než 50 herních titulů, včetně Forza Horizon 5, God of War, The Witcher 3, Shadow of the Tomb Raider, Metro 2033 Redux a další.

Nový život pro několik let mrtvou technologii?

Před několika měsíci jsem měl možnost se s předprodukčním vzorkem „SpatialLabs Edition“ notebooku seznámit v kanceláři českého zastoupení Aceru a po několika minutách sledování přehrávaných 3D animací (spustit herní titul tehdy ještě nebylo možné) jsem si řekl: „Takhle by to šlo“. Obraz byl jemný, pohyb plynulý a prostorový efekt výrazný…

…dokud se k obrazovce nenaklonila i další hlava, která zaujala pozornost kamery, a já tak nepřišel o korekci na míru svému pohledu. Prostorové zobrazení bude určeno pro jednoho uživatele, při předvádění nových scén v Unreal Enginu nebo objektů z Blenderu (i ty mají ve SpatialLabs podporu) bude nutné se před obrazovkou vystřídat.

Samozřejmě, na „verdikt“ si počkám, až se mi dostane do rukou finální produkční kus k normální recenzi, ve které budu moct poznat i limity systému. Ale ten úplně první dojem byl veskrze pozitivní.

Je tedy dost možné, že se opět dočkáme nárůstu popularity 3D rozlišení. Technologie je tomu tentokrát mnohem více nakloněna.