Yahoo končí po dvaceti letech v Číně. Na vině může být i nový zákon

Od prvního listopadu přestává společnost Yahoo nabízet své služby na čínském trhu. Firma neuvedla konkrétní důvode definitivního odchodu, jen hovořila o „stále náročnějšími podmínkách pro podnikání“. Je však pravděpodobné, že souvisí s platností zákona o ochraně osobních údajů.

Ostatně, je to jen pár týdnů, co se společnost Microsoft rozhodla z Číny stáhnout svou sociálně pracovní síť Linked-in a nahradit ji výrazně odlehčenější variantou. I zde se spekulovalo, že by mohl jeden z důvodů být tento zákon.

„Společnost Yahoo se nadále staví za práva našich uživatelů a za svobodný a otevřený internet. Našim uživatelům děkujeme za podporu,“ píše se ve sdělení firmy, z něhož cituje AP.



Kolika uživatelů se tento krok týká, není jasné, ale vzhledem ke konkurenci to nebudou nijak vysoká čísla, spíše naopak.

Také služeb, které firma v Číně nabízela, nebylo mnoho. Již před mnoha lety zde zrušila své webmailové, hudební a další služby. Z čínské nabídky tak zmizely některé zpravodajské stránky včetně cizojazyčných, informace o počasí a také tamní verze technologického serveru Engadget.

Odchod Yahoo z Číny je tak do značné míry symbolický, protože část služeb tam firma stejně nemohla nabízet. Čínské úřady blokovaly i její hlavní webový portál.

Čínské úřady internet výrazně cenzurují a od firem, které v zemi poskytují internetové služby, vyžadují spolupráci. Poskytovatelé těchto služeb tak sami musejí blokovat obsah, který je v Číně považován za nežádoucí. Jsou to široká témata, od politických až například po návody k teroristickým útokům.

Peking v kontinentální Číně blokuje i většinu zahraničních sociálních médií a vyhledávačů, jako je Facebook nebo Google. Uživatelé v Číně, kteří chtějí mít k těmto webům přístup, blokování obcházejí využíváním virtuálních soukromých sítí (VPN).