MySpace ztratil všechna data, co na něj uživatelé za dvanáct let nahráli

20:33 , aktualizováno 20:33

Kdysi to byla největší sociální síť na světě. Začínající umělci na ni nahrávali svoji tvorbu, odstartovala tu sláva kapel jako Arctic Monkeys, Panic! At The Disco, nebo třeba DJ Calvin Harris. Vše je pryč. Při upgradu serverů MySpace ztratil data za prvních dvanáct let.