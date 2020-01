Ostravští volejbalisté poznají v Poháru CEV sílu světové elity

Když si ostravský trenér Jan Václavík dělá přípravu na zápas, píše si jména protihráčů a u nich má poznámky. „Tentokrát mi vyjely koutky nahoru, když jsem viděl ta jména - Christenson, Anderson, Holt... Přišlo mi to vtipné, protože zatím jsem si tak psal vesměs jen kluky z extraligy a teď to byli nejlepší volejbalisté světa,“ usmál se Václavík.

Zmínil tři americké reprezentanty, nahrávače Micaha Christensona, smečaře Matthewa Andersona a blokaře Philipa Holta. Ale soupeř má i další bývalé či současné opory reprezentačních týmů - Italy libera Salvatora Rossiniho a univerzála Ivana Zajceva, polského smečaře Bartosze Bednorze a německého smečaře Denyse Kaliberdu. A spolu s nimi i nadějné mladíky.

„Je to jeden z nejlepších týmů na světě,“ prohlásil ostravský smečař Jakub Ihnát. „Na druhou stranu jedeme si takové utkání užít. Je to pro nás odměna za předchozí přestup přes rakouský Aich Dob.“

Ostravští volejbalisté berou utkání i jako mimořádnou možnost ukázat se v Evropě. „Takové zápasy sleduje hodně lidí, takže pokud se někomu povede, určitě si ho někdo všimne. Musíme se snažit,“ řekl ostravský kapitán David Janků, který má o italské Sérii A přehled díky spoluhráči z národního týmu, smečaři Donovanu Džavoronokovi z Monzy. „Jsme v kontaktu zhruba každý týden.“

Janků ale upozornil, že s výjimkou polského blokaře Mariusze Marcyniaka nikdo z ostravských volejbalistů dosud proti takovým hvězdám nehrál.

„Musíme předvést nejlepší volejbal. Nikdo nepočítá s tím, že tam jedeme vyhrát, ale pokusíme se o co nejúspěšnější výsledek. Chceme si pěkně zahrát,“ řekl David Janků, který minule v extralize v Ústí nad Labem (3:0) nastoupil na postu univerzála. Jeho smečařský post zaujal Matouš Vancl.

Ostrava v předchozím kole Poháru CEV proti Aich Dobu.

Trenér Václavík připustil, že na postu nejúdernějšího hráče mužstva bude Janků i tentokrát, jelikož univerzálovi Jakubu Dvořákovi se nedaří. „Je to varianta, ale ve hře máme i univerzála Radka Šoltyse, který slušně odehrál minulé zápasy,“ řekl kouč.

Ostravští by si s přijímajícím smečařem Davidem Janků na účku v Modeně pomohli i na přihrávce. „Jeden z důvodů to je, protože očekáváme, že v Modeně do nás budou bušit,“ potvrdil Jan Václavík. „Pro to je dobré mít čtyři přihrávače, abychom se mohli pokrýt.“

Volejbalisté vyrazili do Itálie už v úterý ve dvě hodiny v noci. V šest ráno jim letělo letadlo z Krakova do Boloně, odkud do Modeny dojeli autobusem.