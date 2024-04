Bouzková v prvním kole turnaje v Bogotě smetla Kanaďanku Marinovou

antuka, dotace 267 082 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (1:ČR) - Marinová (Kan.) 6:0, 6:3

Pigossiová (Braz.) - Podoroská (5-Arg.) 6:4, 6:1

Siegemundová (7-Něm.) - Šimanovičová (Běl.) 7:6 (7:5), 7:5

Rieraová (Arg.) - Arangová (Kol.) 6:0, 6:3

Mariaová (2-Něm.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 6:2

Sorribesová (3-Šp.) - Timofejevová (Rus.) 6:1, 6:3

Bucsaová (4-Šp.) - Jou Siao-ti (Čína) 6:1, 7:5

Osoriová (6-Kol.) - Stakusicová (Kan.) 6:4, 6:2

Rachimovová (8-Rus.) - Mediorrealová (Kol.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:1

Niemeierová (Něm.) - Brancacciová (It.) 6:2, 6:3

Baraová (Rum.) - Zavacká (Ukr.) 2:6, 6:3, 6:4

Erraniová (It.) - Starodubcevová (Ukr.) 6:2, 7:6 (7:5)

Baptisteová (USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 4:6, 6:3

Todoniová (Rum.) - Stefaniová (It.) 4:6, 6:2, 6:4