Jak tenisová Jihlava zjistila, že nejlepší bude vsadit na mládí

Skoro to vypadá, jako by se sestupem z nejvyšší domácí soutěže zmizela i smůla, která se jihlavských tenistů několik let po sobě v extralize držela. A neobjevila se ani poté, co Spartak odkoupil licenci od Liberce.

Jasným důkazem je loňský ročník, v němž outsider z Vysočiny postoupil v prosinci do semifinálové skupiny.

„Nedokážu si to vysvětlit,“ usmíval se kapitán jihlavského týmu Kamil Vondráček. „Ačkoliv rok předtím jsme měli nejsilnější tým za posledních x let, sestoupili jsme. Tentokrát jsme vsadili na úspornější variantu, hráli především s mladými a sešlo se to takhle dobře,“ měl radost.

K tomu, aby si mohl dát Spartak na složku Extraliga 2018 razítko - úspěšná, potřeboval v předkole zdolat Pardubice. A to se povedlo. „Přitom si nemyslím, že jsme je měli porazit, ale prostě nám ty zápasy sedly. Bylo to příjemné překvapení,“ pochvaloval si Vondráček.

Dva dny před začátkem extraligového turnaje přitom přišel Spartak o jednoho z hráčů - Martina Vondráka. „Musel za něj narychlo zaskočit Leoš Friedl. Už sice nechtěl, ale nebylo vyhnutí. A nakonec to zvládl skvěle,“ pochválil nejstaršího člena týmu, který v klubu zároveň funguje také jako trenér.

Dali šanci budoucí hvězdě?

Další nečekaný bod získala pro Jihlavu Linda Frühvirtová, talentovaná tenistka pražské Sparty, které ještě nebylo ani patnáct let.

Friedlovi loni dvakrát pomohla falešná forma První den v novém roce 2019 už sice oslavil dvaačtyřicáté narozeniny, přesto mu tenis pořád jde velmi dobře. Wimbledonský vítěz ze smíšené čtyřhry z roku 2001 Leoš Friedl loni v prosinci zase pomáhal Jihlavě v nejvyšší domácí soutěži. „Ale už jsem s tím nepočítal. Říkali jsme si totiž, že to tentokrát odehrají mladí. Vlastně jsem ani netrénoval,“ přiznal nejzkušenější jihlavský tenista. Jenže okolnosti ho nakonec donutily znovu vyběhnout na kurt. A Leoš Friedl nezklamal, naopak získal pro Spartak velmi důležitou výhru v souboji s Pardubicemi. Davida Nováka porazil 6:2, 6:3. „Říkáme tomu falešná forma,“ smál se bývalý reprezentant. „Když člověk dlouho nehraje, tak mu to na prvním tréninku většinou jde dobře. Pak už je to horší. Měl jsem štěstí, že se hrálo na rychlém povrchu. Navíc můj soupeř byl spíš antukář.“ Až tak úplně však v jeho podání o falešnou formu nešlo. Podobnou situaci se záskokem na poslední chvíli totiž zažil loni hned dvakrát. „Po sestupu z extraligy na konci roku 2017 nám zůstala první liga, a když jsme měli jet do Třebíče, tak mi ráno nepřišel jeden kluk, protože měl žaludeční potíže,“ připomněl období předtím, než Spartak na jaře koupil extraligovou licenci od Liberce. „Taky jsem tehdy musel jít do zápasu z voleje a dopadlo to dobře,“ hlásil. I pro další extraligový ročník tak může být Spartak v klidu, náhradníka má velmi dobrého. „Kvalita tam asi je, ale ono taky hodně záleží na zdraví. A to už pomalu ubývá,“ brzdil nadšení Friedl.

„Tak nějak jsme spekulovali, koho vzít, a přišla nabídka přes jednoho z trenérů, která se týkala právě Lindy. Mluvili jsme potom i s jejím tatínkem a domluvili se,“ vysvětloval kapitán Spartaku. „Ona chce prostě jen hrát. A tak jsme si řekli: Větší kluby jí šanci nedají, tak proč bychom to s ní nemohli zkusit my? Linda hrála super,“ dodal.

Kdo ví, možná že v budoucnu se bude vzpomínat na to, jak coby čtrnáctiletá kdysi pomáhala extraligové Jihlavě. „Myslím, že z ní za nějakých pět deset let může být světová hvězda, může to někam dotáhnout,“ přidal se v hodnocení ke kapitánovi hrající trenér Leoš Friedl.

Podle něj se ale talenty rodí i v Jihlavě. „Není jich sice spousta, ale jsou. Například David Palán nebo Natálie Havlová,“ hlásil.

A právě na své odchovance chce Spartak sázet i v dalším extraligovém ročníku, který se bude znovu hrát na konci roku. „Rozhodně se neplánujeme pouštět do nějakého finančního šílenství. Jsme maloklub,“ poznamenal Vondráček.

„Ale právě kvůli těm mladým chceme extraligu v Jihlavě udržet i v dalších letech,“ přidal se Friedl.

Každý zápas s domácí špičkou je totiž pro tenisové elévy neocenitelná zkušenost. „Prosincový termín sice není pro extraligu ideální, ale během roku na turnaj do Česka ty nejlepší domácí hráče nikdo nedostane. Tohle je vlastně jediná šance, jak se naši mladí mohou utkat stop soupeři,“ vysvětloval Vondráček.

Jihlava se nakonec v extralize 2018 dělila o páté až šesté místo. Titul získal 1. ČLTK Praha.