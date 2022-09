Legendární Federer oznámil konec kariéry, rozloučí se na Laver Cupu

Datum a místo narození: 8. srpna 1981, Basilej

Státní příslušnost: Švýcarsko

Výška a váha: 185 cm, 85 kg

Největší úspěchy: vítěz 20 grandslamových turnajů (8x Wimbledon 2003-07, 2009, 2012, 2017, 6x Australian Open 2004, 2006-07, 2010, 2017, 2018, 5x US Open 2004-08, French Open 2009); zlato ve čtyřhře z OH 2008 (s Wawrinkou), stříbro z OH 2012 ve dvouhře; vítěz 103 turnajů na okruhu ATP ve dvouhře a osmi ve čtyřhře; vítěz Davisova poháru 2014

Ocenění: 5x vítěz ceny Laureus pro nejlepšího světového sportovce roku (2005-08, 2018), 7x nejlepší sportovec Švýcarska (2003-04, 2006-07, 2012, 2014, 2017)

Rodina: ženatý, s bývalou profesionální tenistkou slovenského původu Mirkou Vavrinecovou mají dcery Mylu Rose a Charlene Rivu a syny Lea a Lennarta (oboje dvojčata)