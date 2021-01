Už to bylo nemastné, neslané. Vondroušová mění kouče, povede ji Salaba

Proč se s Hernychem dál nepřipravuje? „Nechtěl už tolik cestovat, protože se jim narodilo další dítě. Celkově byly nějaké problémy. Už to bylo nějaké nemastné, neslané,“ uvedla Vondroušová na on-line tiskové konferenci.

Vondroušová nestačila v Abú Zabí na Sie Šu-wej Zpravodajství z turnaje WTA

Kromě Salaby zůstává v jejím týmu nadále i legenda Jiří Hřebec.

„S panem Hřebcem je domluva, že je přítel na telefonu. Jsme ve spojení,“ usmála se. „Teď v Praze jsme spolu hráli celou dobu, Libor byl totiž ještě k tomu na operaci s rukou, tak se chodil na tréninky jen dívat.“

Společně první výhru oslavit nemohli, přestože Vondroušová do turnaje v SAE vstoupila jako nasazená osmička. Její premiérový duel roku 2021 proti deblové světové jedničce Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nakonec rozhodl až tie break třetího setu, padla 6:3, 3:6, 6:7.

„Bylo to těžké, ona je nevyzpytatelná,“ řekla o soupeřce. „Byl to dlouhý zápas, až do konce jsme se rvaly. Trochu škoda, že jsem za stavu 5:3 nevyužila vedení 30:15. Ale přišlo mi, že ona hrála docela dobře, zasloužila si to. Taky hodně foukalo, bylo to takový divný. Ale je super, že jsem si mohla zahrát přes Austrálií. Ještě tu máme debla s Kájou Muchovou, aspoň něco. A hlavně že můžeme vůbec hrát.“