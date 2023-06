Tenisová válka: Mácha Lake Open se v České Lípě hrát nebude

Všechno už bylo nachystané, billboardy zvaly, tenistky z celého světa i tuzemské naděje mířily do České Lípy na turnaj s dotací 60 tisíc dolarů a fanoušci se těšili. Na začátku června, těsně před startem populární sportovní akce, se ale situace dramaticky změnila. Ostrá dopisová korespondence, tvrdé invektivy, prostě česká tenisová válka.

Na jejím konci se rozhodlo o tom, že 22. ročník tradičního turnaje žen Mácha Lake Open se neodehraje jako obvykle v Libereckém kraji poblíž Máchova jezera, ale v Říčanech. To je holý fakt.

Do zákulisí těchto bojůvek je však těžké proniknout, každý má svou pravdu...

„Dne 2. 6. 2023 nám Český tenisový svaz oznámil, že je jediným organizátorem turnaje a subjektem, který odpovídá za kvalitu odvedené organizační činnosti a služeb s tím souvisejících. Zároveň vyjádřil nedůvěru k organizačním kvalitám a zkušenostem našeho spolku a vyhradil si plnou kontrolu nad výběrem dodavatelů pro turnaj a jeho financováním,“ uvedl na turnajovém webu Ronald Wawrečka, předseda spolku Mácha Lake, z.s.

„Český tenisový svaz se pro změnu místa konání turnaje rozhodl v reakci na zcela nestandardní vzorce chování lokálních spolupořadatelů,“ uvedl zase na svých oficiálních stránkách Český tenisový svaz.

Sára Bejlek na turnaji v České Lípě

„Starosti začaly ve chvíli, kdy se jeden novinář z Radiožurnálu ve svém příspěvku na začátku května zmínil i o našem spolku a byly tam uvedeny nějaké peníze, které měl svaz uvolňovat směrem k našemu turnaji, ale ty částky nějak neseděly,“ řekl Wawrečka.

„Požádali jsme proto svaz o přímou dotaci, chvíli jsme si psali, tím jsme se s ním dostali trochu do klinče a zásadním problémem pak bylo, že se svaz rozhodl, že turnaj přestěhuje do Říčan. A my teď máme velké problémy minimalizovat škody, protože máme objednaný areál v České Lípě, výrobu triček a ručníků, technickou četu, billboardy visí. Prostě hasíme požár, na to se teď musím soustředit. Jsme pod tlakem.“

Podrobné informace o české tenisové válce jsou na www.machalakeopen. cz a www.cztenis.cz.

Turnaj žen s názvem Mácha Lake Satellite s dotací 15 tisíc dolarů se hrál ve Starých Splavech a v Doksech v letech 1993 až 2007. Poté byl turnaj u Máchova jezera obnoven až spolkem Mácha Lake v roce 2017, a to s vyšší dotací 25 tisíc dolarů, od roku 2019 byla suma navýšena na 60 tisíc dolarů a vloni se turnaj, z něhož se řada českých tenistek odrazila do velkého světového tenisu, poprvé konal v České Lípě. Bylo to naposledy?