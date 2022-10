Muchová v Ostravě skončila. Důležité momenty jsem nezvládla, lituje

„Soupeřka ale celý zápas hrála výborně. Dostávala mě do těžkých pozic. Když jsme si připravila konečný balon, vždy mi ho ještě vrátila a už jsem si to nepohlídala.“

Dodala, že to byl náročný zápas. „Těžký a dlouhý zápas.“ Ostatně trval dvě hodiny a jednu minutu.

Odmítla, že by ji soupeřka, kterou loni v Melbourne porazila 6:1, 6:1, zaskočila pestrou hrou.

„Vím, že hraje pestře, podobně jako já, takže jsem tak nějak čekala, co předvede. A bylo to tak,“ uvedla. „Bylo tam několik balonů, které jsem zbytečně zkazila, třeba voleje do sítě hned na začátku, kdy jsem měla brejk. Tam jsem nedala lehký volej.“

Čemu ty nevynucené chyby přičítá?

„Těžko říct,“ řekla. A přemýšlela. „Nevím. Teď to pojmenovat nedokážu. Ale soupeřka mi vždy vrátila o míč víc, než jsem čekala. Měla jsem být více ready. Přestávala jsem hrát, místo abych pokračovala a zakončila další balon. Někdy jsem míč nehodila tam, kde není, ale dala jsem jí další šanci, aby mě prohodila, anebo jsem výměnu sama zkazila.“

Ve třetím setu se jí nepodařilo McNallyovou brejknout na 2:0. Za klíčový moment to však nepovažuje.

„Těch důležitých okamžiků tam bylo víc. Už v prvním setu jsem měla brejk, kdy jsem mohla jít do vedení,“ připomněla. „Ty důležité momenty jsem nezvládla, takže bych to nepřikládala jen tomu třetímu setu, nepotvrzenému brejku, protože i tam se furt dalo hrát.“

I přes vyřazení ji těší, že se její hra po sérii zdravotních problémů lepší.

„Dostávám se zpátky do komfortnější zóny na kurtě. Přece jenom, zápasová praxe mi chybí. V Ostravě jsem ale odehrála dva super těžké zápasy. Bojovala jsem do konce. To je určitě pozitivní.“

Připustila, že i vzhledem k nedávnému zápasovému manku se cítí unavená. „Pomáhá mi den volna mezi zápasy, ale teď budu mít čas zregenerovat a pak mě čekají nějaké další turnaje,“ podotkla.