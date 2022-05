Za rok vylétl v tenisovém žebříčku z 800. na 199. místo. A přestože devatenáctiletý Dalibor Svrčina říká, že propočty nesleduje, povedené období si užívá. „Snažím se pro to dělat všechno. Makám každý den a myslím, že tenisu obětuju fakt hodně, takže posun vnímám jako odměnu. Budu se snažit, aby to šlo pořád výš, a uvidíme, na co to v kariéře bude stačit,“ říká pro iDNES Premium.