Do Brodu se vrátí extraliga stolních tenistů, nepochybuje šéf klubu

Tregler: Nikde není psáno, že tady za dva roky nebudu V dresu STEN marketing HB Ostrov odehrál dvě sezony a obě pro něj byly vítězné. Na konci každé z nich slavil Tomáš Tregler v Havlíčkově Brodě extraligový titul ve stolním tenisu. Poté, co se klub přestěhoval do Ostravy, už do Brodu jezdil pouze sporadicky a většinou soukromě. Od příští sezony se však na Vysočinu možná znovu podívá v rámci nejvyšší domácí soutěže. „Bylo by jedině ku prospěchu věci, kdyby se v Brodě znovu hrála extraliga,“ říká Tregler, v současnosti hráč týmu SKST Cheb.

Věříte, že by mohl Havlíčkův Brod nejvyšší českou soutěž obohatit?

Samozřejmě, už jen proto, že tam byli vždycky výborní fanoušci, kteří mají stolní tenis opravdu rádi a na zápasy chodí v hodně velkém počtu. Navíc je tam výborný šéf klubu Míra Jinek, který vždycky dokázal všechno skvěle zorganizovat. Pořád jste s ním ještě v kontaktu?

Jasně, voláme si skoro obden. Řešíme všechno, co se týká stolního tenisu, i spoustu jiných věcí. Náš kamarádský vztah z doby, kdy jsem v Brodě hrál, pokračuje. Prý vám nabídl, abyste se do Brodu vrátil, protože si je téměř jistý, že příští sezonu už se ve městě zase bude hrát extraliga...

To je pravda, nabídku od něj jsem dostal, jenže Míra čekal do poslední chvíle, jestli se změní systém extraligy, a mně se mezitím v prosinci ozval Cheb, že by měl zájem, abych prodloužil smlouvu ještě o rok. A já souhlasil. Takže váš návrat do Brodu se nekoná...

Teď to sice nevyšlo, ale nikde není psáno, že třeba za dva roky, pokud bude mít Míra pořád zájem, se tam zase neobjevím a nebudu za ně hrát. Každopádně Brodu budu fandit a věřím, že bude úspěšný. Ovšem předpokládám, že až po Chebu, nebo ne? Mimochodem, jak se vám v Chebu líbí?

Jsem moc spokojený. Původně jsem tady přitom vůbec neměl být, protože jsem se loni dohodl v Polsku. Jenže asi dva měsíce před začátkem sezony mi řekli, že to musí zrušit, a já musel na poslední chvíli hledat jiný klub. Nakonec jsem ale moc rád, že si měl vzal právě Cheb, protože je to tady perfektní. Nicméně zázemí pro stolní tenis mají asi v Brodě lepší, je to tak?

To, co vybudoval Míra Jinek v Brodě, nemá v téhle republice nikdo. Je to neskutečný areál. Opravdu klobouk dolů.