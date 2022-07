Juniorští kanoisté získali na MS ve vodním slalomu stříbro a bronz

MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Ivree (Itálie) K1:

Muži do 23 let: 1. Delassus (Fr.) 80,31 (2 tr. sekundy), ...10. Krejčí -60,76 (58), v semifinále 16. Bárta, 39. Zima (všichni ČR). Ženy do 23 let: 1. Mintálová (SR) 90,51 (0), ...7. G. Satková -7,90 (2), 9. A. Galušková -8,95 (6), v semifinále 22. Nesnídalová (všechny ČR). C1:

Junioři: 1. Crosbee (Austr.) 91,19 (0), 2. Urban -0,35 (2), 3. Kratochvíl -0,74 (0), ... v semifinále 23. Větrovský (všichni ČR). Juniorky: 1. Paňková (SR) 105,06 (2), ...4. K. Kneblová -5,43 (2), 5. Morenová -5,87 (6), 6. Samková (všechny ČR) -21,25 (4).