Judisté Svoboda a Paulusová skončili na European Open v Praze pátí

Svoboda ve váze do 81 kilogramů přešel přes tři soupeře, než ho zastavil Fin Oskari Mäkinen. V opravách si pak talentovaný český judista poradil se Španělem Alfonsem Urquizou, v souboji o bronz ale nestačil na Portugalce Joaa Fernanda.

„Jsem zklamaný z toho, že to nevyšlo a nebyla medaile. V turnaji jsem se cítil dobře,“ uvedl Svoboda na facebookovém profilu českého juda.

Paulusová v kategorii do 78 kg po třech vítězných zápasech podlehla Chorvatce Ivaně Maraničové. V duel o bronzovou medaili českou judistku přemohla Novozélanďanka Sydnee Andrewsová.

„Teď jsem z toho trochu mrzutá, protože medaile byla opravdu blízko. Ale myslím, že mi to dojde, protože po dvou letech, co jsem byla zraněná, je to úspěch,“ uvedla Paulusová.

Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek na turnaji nestartoval.