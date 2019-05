O týmových příkazech si s týmem promluvíme, plánuje Vettel

Vozy Ferrari nebyly v Barceloně rychlé. V cíli nakonec ztratil Sebastian Vettel na vítězného Hamiltona devět sekund a Charles Leclerc třináct. A bylo by to mnohem víc, kdyby jim nepomohl výjezd zpomalovacího vozu v závěru závodu.



Rudé vozy ztrácely nejen proto, že nebyly dost rychlé, ale zase jednou také kvůli zmatené strategie stáje. První zádrhel nastal začátkem závodu, když se Sebastian Vettel trápil na probrzděné pneumatice a Charles Leclerc se brzo dotáhl těsně za něj. Monačan se pokusil Vettela několikrát předjet, bojovali na brzdy a oba ztráceli. Vedení stáje zbytečně čekalo pět kol, než dalo Vettelovi pokyn, aby mladíka pustil vpřed. Monačan tím hodně ztratil a Verstappen mezitím zmizel vpředu.

„Začátkem závodu byl Charles jasně rychlejší a hodně na mě tlačil. Byl jsem rád, že jsem ho mohl pustit před sebe,“ komentoval situaci německý závodník.

Podruhé vedení stáje zaváhalo v druhé polovině závodu. Když Vettel zastavil a přezul na měkčí pneumatiky než měl na voze Leclerc, brzo ho dojel a byl jasně rychlejší. Ale stáji opět trvalo několik kol, než přikázala změnu pozic. Tentokrát ztrácel zbytečný čas Vettel.

„V druhé části závodu to bylo jasné, jeli jsme každý jinou strategii. Bylo správné, že mě pustil. Plán byl, že budu tlačit na Maxe, ale výjezd zpomalovacího vozu vše změnil. V závěru už nebylo co řešit, Red Bull měl stejnou rychlost jako my,“ vysvětloval dál čtyřnásobný mistr světa.

„Hodně jsme to po rádiu řešili, ale je jasné, že si o týmových příkazech po závodě promluvíme,“ potvrdil Sebastian Vettel.

Za taktické zaváhání se dá považovat i druhé povolání Leclerca do boxů při výjezdu zpomalovacího vozu. Jeho tvrdé gumy byly v perfektním stavu a do cíle by jistě dojel. Sice není jisté, že by se Verstappen nedokázal dostat před něj, ale takto bylo jisté, že Ferrari o stupně vítězů přijde.

To bude tým také řešit?