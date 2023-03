Božský Kimi a NASCAR. Už nemusím závodit, když nebudu chtít, říká Räikkönen

„Víte, o Kimiho jsme stáli dlouhodobě. Když vidíte, kolik fanoušků ho miluje, jaká je to globální superhvězda a co s jakýmkoliv autem dokáže, je skvělé ho mít v týmu aspoň na chvíli. A je úžasné vidět ho, jak si závody užívá,“ těšilo Justina Markse, spolumajitele Projectu 91, za který Fin o víkendu startoval.

NASCAR si vyzkoušel už loni, i teď by mělo jít spíš o jednorázovou záležitost. I když zrovna u něj těžko říct. „Nevím, nikdo neví,“ krčil Fin rameny a smál se. „Uvidíme, co přinese budoucnost.“

Jisté je jedno, do formule 1 už se podle svých slov nevrátí. Byť by si to mnozí fanoušci z celého srdce přáli. „To nejde, formule 1 už je pro mě uzavřenou kapitolou,“ uzemňuje je.

Kimi Räikkönen v závodě NASCAR.

Titul, party, alkohol

V tom světě strávil předlouhých 20 let, odjel 349 Velkých cen. V roce 2007 se stal o bod mistrem světa a fanoušky si na svou stranu naklonil hlavně svou bezprostředností. Nikdy nebyl prototypem vítězného stroje typu Lewise Hamiltona. Nebyl tak disciplinovaný a soustředěný, aby se mohl stát vícenásobným šampionem.

„Já závodění nikdy nebral až tak vážně. Jasně, byla to má práce, ale to neznamená, že si kvůli ní neužiju život,“ usmíval se.

Odmala to byl spíš floutek. Vždyť těch historek, co má…

V 18 letech třeba musel na vojnu, a když se jednou s kamarádem opilý vracel zpátky do kasáren a přelézal plot, oba je chytili. Räikkönen putoval rovnou za katr na 20 dní, což byl v té době pro vojáka nový rekord.

Alkohol ho vůbec provázel většinou kariéry. V roce 2004 ho vyfotili na Kanárských ostrovech, jak leží totálně namol a objímá nafukovacího delfína. Po Velké ceně Bahrajnu 2012, kde dojel druhý, zase slavil s hokejistou Kimmem Pikkarainenem. Dostali se na party s bahrajnským princem, juchali celý týden.

Život si vždycky uměl užít a fanoušci ho milovali. Proto ho v posledním závodě kariéry zvolili Jezdcem dne. Že to byl ten samý závod, ve kterém po kontroverzním průběhu Max Verstappen v posledním kole předjel Lewise Hamiltona a stal se poprvé mistrem světa? To na tom nic nezměnilo.

„Je hezké vidět, kolik fanoušků mi dnes projevilo respekt. Vlastně ani nevím, proč mě mají rádi. Možná proto, že jsem byl vždycky upřímný, byl jsem sám sebou,“ líčil.

Když skončil, zamířil domů do Finska bez konkrétních plánů na to, co bude. Chtěl hlavně trávit víc času s rodinou, se synem Robinem a dcerou Riannou.

„Chci být pánem svého času. Ale tím neříkám, že už nikdy nebudu závodit,“ prozradil.

Už nemusím závodit

Dlouho to bez volantu nevydržel. Do zadních vrátek vkročil poprvé už loni právě v NASCAR, kde si vyzkoušel jeden závod, teď je pootevřel znovu. A užil si to neskutečně, vždyť během klání v Austinu předjel desítky aut.

„A to bez systému DRS!“ zdůraznil se smíchem. „V současné formuli 1 nemáte moc šancí kohokoliv bez DRS předjet. V NASCAR je to jiné. Připomíná mi to závody ve formuli před patnácti lety.“

Systém nastavitelného zadního křídla se ve formuli 1 objevil v roce 2011, Räikkönen už měl v té době za sebou deset sezon. Moc dobře tak ví, jaké to bylo závodit před systémem DRS a po něm.

„Bez něj mi to prostě přijde jako větší zábava. Nemáte najednou o tolik větší výkon než váš soupeř, daleko víc záleží na vašich schopnostech,“ tvrdí.

Na NASCAR ho pochopitelně baví i to, jak jiný styl závodění to je. Plný lehkých strkanců, bouraček, jiného stylu řízení.

„Ve formuli máte otevřená kola, takže když se někoho dotknete, končíte. Tady ne. Jsou tu otevřenější pravidla, jiné je to i kvůli přítlaku, který není tak velký. Ono se sice říká, že všechny vozy mají volant a čtyři kola, ale každé auto je naprosto jiné a jinak se ovládá,“ vysvětluje.

Že by se Räikkönen k závodění ještě vrátil natrvalo? K tomu už nejspíš nedojde. I tak ale motorističtí fanoušci nepřestanou šílet kdykoliv, kdy se na startu objeví.

A s tím nemíní končit. „Jen mi to musí dávat smysl,“ pokrčí rameny. „Už je to jen koníček. Už nemusím závodit, když nebudu chtít.“