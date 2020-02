Navigátor Hloušek se učí závodit se světovou elitou

V předchozích dvou případech v závěru loňské sezony usedl jako spolujezdec vedle české jedničky v rallye Jana Kopeckého. „Ve Švédsku mi pomohlo, že už jsem prostředí světového šampionátu trochu znal a tolik mě nepřekvapilo být mezi nejlepšími jezdci světa,“ řekl Hloušek. „Závod ale nebyl tak náročný, jak mistrovství světa obvykle bývá.“

Navigátor Jan Hloušek se chystá na další etapu Švédské rallye.

Proč nebyl tak náročný?

Ve Švédsku panovaly špatné sněhové podmínky, takže pořadatelé museli závod zkrátit zhruba na polovinu. Klasické rychlostní zkoušky kolem města Torsby se musely zrušit a drtivá většina závodu se jela na úsecích v Norsku. Tam sice taky nebyly sněhové bariéry, o které jsou závodníci zvyklí se opírat, ale aspoň tam byl nějaký led. V téhle rallye se smí jet jen na pneumatikách s kovovými hroty, a když jedete po šotolině, začnou se zahřívat a vypadávat z gumy. No a když už jich moc nezbývá, pneumatiky ztratí přilnavost. Počasí nám prostě nepřálo a závod bohužel s teplem ztratil svoje kouzlo.

Skončili jste celkově dvacátí a v kategorii WRC3 šestí. Byli jste s tím spokojení?

Musím říct, že jsem nad umístěním na Švédské rallye ani moc nepřemýšlel. Když se člověk podíval na startovní listinu závodu, bylo asi jasné, že nemůžeme pomýšlet na nejvyšší příčky. V naší kategorii kromě jednoho Brita a Francouze jeli samí Skandinávci, kteří v podobných podmínkách vyrostli a umí v nich jezdit. V jiných závodech to z naší strany bude zase jiné.

Co vás s pilotem Filipem Marešem čeká dál?

Na konci března bychom měli vyrazit na první závod mistrovství Evropy v rallye, který se jede na Azorských ostrovech. Je to moc krásná soutěž na hodně technické šotolinové trati. Vloni jsme na domácí Barum Rallye ve Zlíně získali titul juniorských mistrů Evropy a s ním i finanční prémii, která pokryje dva starty v evropském šampionátu. První start jsme si vybrali na konci minulého roku v Maďarsku, druhý nás teď čeká právě na Azorech. Bude to pro nás dobrá příprava na další podniky mistrovství světa.

Kolik jich bude?

Kalendář není ještě úplně stanovený, ale předběžný plán je odjet šest závodů světového šampionátu. Pokud se nic nezmění, další závod MS nás čeká v květnu v Portugalsku. I letos jezdíme s podporou Autoklubu České republiky a Škodu Fabia R5 Evo máme půjčenou od (bývalého elitního jezdce rallye) Romana Kresty.