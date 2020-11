Fandům vstříc. Svaz lyžařů bude vystupovat jako Czech Ski and Snowboard

„S velkou pokorou ctíme tradici vytvořenou a hýčkanou mnoha generacemi našich předchůdců. Nelze se ale jen odkazovat na slavnou historii. Chceme držet krok s dobou i v oblasti digitální komunikace. Nová vizuální identita je součástí dlouhodobé strategie svazu,“ uvedl prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Hlavním motivem „moderní“ vizuální identity je symbol společný pro lyžování a snowboarding - stopy ve sněhu. Dvě užší lyžařské a jedná širší snowboardová jsou implementovány do české vlajky, která je ve znaku dlouhodobě.

Na logo a název navazuje i kolekce oblečení. „Je to cool! Líbí se mi, když jsou věci promyšlené do detailu. Myslím si, že by to mohlo fanoušky oslovit,“ uvedla olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková. „Mladé generaci se to bude líbit, ale bude chvíli trvat, než si na to zvykneme, protože to je velká změna,“ doplnila olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

Svaz lyžařů České republiky přitom zůstává oficiálním názvem. „Zejména ale pro komunikaci formálního charakteru například směrem k Mezinárodní lyžařské federaci či státní správě. Czech Ski and Snowboard a obecně nová vizuální identita bude využívána ke každodenní komunikaci se závodníky, členy, fanoušky a širokou veřejností,“ uvedl generální sekretář svazu Jakub Čeřovský.

Czech Ski & Snowboard @czeskisnowboard + ⛷ + = Czech Ski & Snowboard Vstupujeme do nové éry.Navazuje na tradici, ale zároveň jde s dobou.Je odvážná, férová a hrdá, stejně jako sportovci.Je česká a stejně tak světová.A snad v ní společně zažijeme další velké úspěchy českého lyžování a snowbordingu. https://t.co/lXDSfUsMb0 oblíbit odpovědět

Díky snowboardingu slavila Česká republika v poslední době dvě olympijská zlata, několik titulů z mistrovství světa a křišťálové glóby za triumfy ve Světovém poháru. O jeho začlenění do názvu se dlouho diskutuje a musela by to posvětit valná hromada.

Faktem je, že ani světová organizace FIS - tedy Mezinárodní lyžařská federace - snowboarding v názvu nenese, stejně jako svazy v Rakousku či Německu, kde ale mají pod sebou i biatlon. Ve Spojených státech funguje svrchovaná organizace pod názvem U.S. Ski & Snowboard.