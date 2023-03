Supertalent! Tak vítá polské Zabrze zuberského kanonýra Mořkovského

„Trenér mi říkal, že je důležité, abych přestoupil, ale netlačil na mě,“ říká Mořkovský. Sám cítil, že je nejvyšší čas zvednout v Zubří kotvy a v kariéře se posunout. „Cítil jsem, že mi extraliga už moc nepřináší. Že potřebuji jít pryč, abych se dál zlepšoval.“

Nabídky měl ze Švýcarska, z druhé německé bundesligy, ta od Zabrze ale byla z mnoha důvodů nejlepší.

„Polská liga je hodně kvalitní. Hrají tam skvělí házenkáři. Zabrze hraje předkola Evropské ligy. A je to kousek domů,“ shrnul plusy přesunu na jih Polska.

Tamní soutěži vládnou Kielce, vítěz Ligy mistrů, prestižní soutěž pro 16 vyvolených klubů hraje také Plock. Zabrze je třetí vzadu.

„Skládá se tam dobrý mančaft. Je to dobrý krok vpřed. Můžu se zviditelnit a zlepšovat,“ těší se Mořkovský na svoje první zahraniční angažmá. Dohodit mu ho pomohl bývalý reprezentační gólman Martin Galia, který v Zabrze dlouhá léta chytal.

„Říkal mi, jak to tam chodí. Byl jsem se podívat, když jsme řešili smlouvu. Jsem spokojený.“

Mořkovský si polepší sportovně i finančně. „Hlavně je to profesionální klub na rozdíl od Zubří. Nikdo nechodí do práce,“ podotkl.

Lukáš Mořkovský (vlevo) ze Zubří se tlačí do zakončení.

Do Slezského vojvodství se bude stěhovat v létě. V Zubří má se spoluhráči rozdělanou práci v extralize. Ve středu v hale pražské Dukly rozehrají čtvrtfinálovou sérii, do které se prosmýkli na poslední chvíli. O to větší motivaci v repríze loňského souboje o bronz mají.

„Pro každého soupeře budeme hodně nepříjemní. Nechtěl bych proti Zubří hrát. Forma stoupá. Jsme dobře naladění. Bude to jiné Zubří než v základní části,“ slibuje Mořkovský. Hodně přitom bude záležet na jeho střelecké formě.