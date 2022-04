Kouč Nového Veselí po čtvrtfinálové stopce: Hráli jsme strop našich možností

„Všechny tři výsledky vypadají jednoznačně, ale podle mě nereflektují realitu,“ má jasno Kostka.

Nicméně váš tatínek se jistě přijel podívat na výhru vašeho týmu, nikoli na porážku o devět gólů, nebo ne?

I tak měl skvělý zážitek. Byla plná hala, super atmosféra a hrála se pěkná házená. Vždycky to není jen o tom, jestli prohrajete, nebo naopak uspějete.

V čem jste tahali oproti Zubří za kratší konec?

V play off rozhodují detaily, třeba zkušenosti, kterých my tolik neměli. Devadesát procent mančaftu play off nikdy nehrálo. Navíc byl rozdíl i ve výkonnosti klíčových hráčů. Hráčů, kteří měli být rozdíloví.

Takže jste zklamaný?

Ne. Když se budeme bavit konkrétně o třetím utkání, tak z naší strany jsme hráli strop současných možností. A bohužel to na našeho soupeře nestačilo.

Může podle vás Zubří celou extraligu vyhrát?

Ano, myslím, že je možná největším aspirantem na titul. Hraje opravdu výborně. Jeho klíčoví hráči jsou skutečně rozdíloví.

Kdežto vám například Anur Burnazović ve čtvrtfinále chyběl...

Přesně tak, hrajeme bez něj celé jaro. Přitom sem přišel právě kvůli takovým zápasům, aby týmu pomohl. Jenže on je od ledna zraněný. Konkurence na některých postech u nás není tak velká.

V kombinaci toho všeho, co jste řekl, by vlastně byl skoro zázrak, pokud byste byť třeba jen jednou Zubří porazili, nebo ne?

My jsme na to ale měli v každém z těch tří zápasů, jenže některé naše chvíle byly podprůměrné. Jestliže chcete Zubří porazit, musíte točit dvanáct až třináct hráčů, bohužel my je nemáme. A naši lídři jsou unavení, nemají takovou formu jako na začátku sezony.

Teď vás ještě zhruba za tři týdny čeká boj o páté místo, které by ovšem také nebylo v konečném hodnocení vůbec špatné...

To určitě ne, motivaci pořád máme. I proto jsem dal klukům do středy volno, aby si vyčistili hlavu a trochu si od sebe odpočinuli. Atmosféra v kabině v sobotu večer byla hodně chmurná, my se potřebujeme zvednout i mentálně.