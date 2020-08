Posílené házenkářky Zlína pomýšlejí na play off

„Los nám úplně nepřál. Následují Olomouc, Slavia a Šaľa - to jsou těžké soupeřky. Ale až na pár výjimek je liga strašně vyrovnaná. Věřím, že se nám podaří sebrat nějaký bod i papírovým favoritkám,“ pronesl Marek Kolář.



Před loňskou sezonou vytvořil u zlínského interligového družstva trenérský tandem se svojí matkou Hanou Kolářovou a z provizoria se stal trvalý stav.

Netradiční trenérský tým nepřetrhlo ani červnové zemětřesení ve vedení klubu, po němž mimo jiných skončila i dlouholetá manažerka interligového družstva Daniela Sobieská.

„Podpořily nás vedení i hráčky. Já ani hlavní trenérka jsme se do pozice netlačili. Šlo o to, aby vše zapadalo do sebe. Měli jsme něco rozpracované a pokračujeme v tom dále. I díky doplnění týmu si to pomalu začíná sedat. Věřím, že to bylo dobré rozhodnutí,“ shrnul Kolář, který byl zároveň zvolený do obměněného výkonného výboru klubu.

Koláře těší, že v pauze mezi sezonami převažovaly v kádru zisky nad ztrátami. Ze soupisky si škrtl spojku Hubovou a pivotku Gajdošíkovou, příchody zaregistroval čtyři. S pivotkou Barborou Zemanovičovou (Poruba) a brankářkou Ivetou Blažkovou (Hodonín) počítá okamžitě do základní sestavy. Slovenská mládežnická reprezentantka Laura Holincová (Bánovce) a dorostenecká reprezentantka Česka Veronika Štipčáková (Veselí nad Moravou) jsou především vkladem do budoucnosti.

„Ne hned, ale v průběhu roku by mohla minimálně Holincová ukázat svůj potenciál,“ pravil Kolář, podle něhož by měl být tým silnější než loni.

Díky tomu, že všechny posty budou zdvojené, zmírní se tlak na klíčové hráčky. „Nebudeme je muset nechávat na palubovce, než je nezbytně nutné.“

Rozšíření a zkvalitnění kádru přináší i zdravotní benefity. „Nepůjdeme do únavy a sníží se tak riziko vážných zranění, která nás často provázela,“ připomněl Kolář marodku, která zlínské házenkářky v předchozích sezonách brzdila.

Ale bude to stačit na umístění v nejlepší české čtyřce a průnik do play off, v němž se zlínské házenkářky naposledy objevily v roce 2015?

„Ambice mám, ale nechávám to na hráčkách. Ty budou rozhodovat, jestli se nám podaří udělat poslední krůček do semifinále. Nejen my jsme posilovali,“ upozornil Kolář na konkurenci.

Základem je zdravá ekonomika klubu. Scénář z nedalekého Veselí nad Moravou, které se odhlásilo z interligy, ve Zlíně nehrozí. I v turbulentním koronavirovém období je klub zajištěný.

„Někteří partneři pomůžou méně, jiní více. PSG zůstává,“ zmínil Kolář titulárního sponzora házenkářského oddílu. „A věřím, že sport a mládež budou dál podporovat kraj i město.“