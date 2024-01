Čeští házenkáři si o účast na MS 2025 zahrají v dvojutkání s Rumunskem

Mistrovství světa bude od 14. ledna do 2. února příštího roku hostit trojice zemí Dánsko, Chorvatsko a Norsko. Český tým se mezi elitou naposledy představil v roce 2015, kdy skončil v Kataru na 17. místě a vyhrál Prezidentský pohár pro poražené celky. Reprezentanti se měli před třemi lety měli představit na na světovém šampionát v Egyptě, kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu ale na poslední chvíli účast odřekli.

Český tým před losem play off figuroval mezi jedenácti nasazenými celky poté, co na vrcholícím mistrovství Evropy obsadil s jednou výhrou a dvěma porážkami 15. místo. Národní mužstvo se tím pádem vyhnulo silnějším soupeřům. Proti Rumunsku by Češi měli být mírným favoritem, i když z nenasazené jedenáctky mohli dostat i papírové slabší protivníky. Oba týmy se naposledy utkaly v roce 2018 na přípravném turnaji v Polsku. Český celek utrpěl těsnou porážku 26:27, v zápase ale postrádal hlavní opory.

Rumuni na končícím ME prohráli všechny tři zápasy v základní skupině a obsadili 22. místo. Na světovém šampionátu šestkrát po sobě chyběli, v dávné historii mezi roky 1961 až 1974 získali čtyři zlata. Češi neměli k souboji s Rumunskem daleko už v minulém play off, tehdy ale z předchozího dvojzápasu postoupila Severní Makedonie.

Není zcela jisté, zda národní tým ve světové kvalifikaci povede dosavadní trenér Xavier Sabaté. Španělský trenér by mohl být po rozpačitém vystoupení na evropském šampionátu v ohrožení, o jeho pozici by měla 30. ledna rozhodnout svazová exekutiva.